El Grupo de Infantería Femenino celebró 62 años de servicio y formación

El Grupo de Infantería Femenino (GIF) conmemoró su 62° aniversario en un acto realizado en la sede de la dependencia y encabezado por el ministro de Seguridad, José Pedro Quinteros. Lo acompañaron los subjefes de Policía Marcelo Marín y Antonio Urquiza, junto a autoridades provinciales y representantes del Estado Mayor Policial.

Creada en 1963 como la “Sección Brigada Femenina”, la unidad elevó su nivel orgánico en 2022 al convertirse formalmente en Grupo de Infantería, transformándose en el primer equipo femenino especializado en control de multitudes y mantenimiento del orden público. Bajo el lema “Grandeza – Integridad – Fortaleza”, continúa formando personal capacitado para intervenciones de alto rigor operativo.

La ceremonia incluyó una invocación religiosa, la entrega de reconocimientos a integrantes de la dependencia y la inauguración del nuevo Pabellón Nacional del Departamento, un gesto simbólico que marcó el cierre del encuentro.

Entre los presentes también estuvo la directora general de Criminología y Seguridad Vial, Laura Pedernera; la jefa del Departamento, Natalia Oliva; e invitados y autoridades de diversas áreas policiales.