El municipio reconoció a deportistas destacados de Villa Carlos Paz

Ayer, en el Palacio Municipal de Villa Carlos Paz, el Intendente Esteban Avilés junto al Secretario de Turismo, Cultura, Innovación y Deportes, Sebastián Boldrini, y el Director de Deportes, Juan Solé, llevaron adelante un acto de reconocimiento a deportistas locales que se destacaron en distintas disciplinas.

Durante la ceremonia, recibieron su reconocimiento la Primera División del Carlos Paz Rugby Club y del Club de Pesca, los equipos Sub 12 y Sub 14 de vóley masculino, la 5° y 1° División del Futsal del Club Atlético Carlos Paz y el básquet femenino del Club Social y Deportivo Sarmiento.