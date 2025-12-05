El Quirófano Móvil de castraciones llegará al distrito sur

En el marco del programa municipal Familias con Huellas, destinado a cuidar la salud de las mascotas, el Quirófano Móvil de castraciones continuará recorriendo los distintos puntos de Villa Carlos Paz, esta vez llegando al distrito sur.

El programa busca ofrecer a los vecinos un acceso sencillo y gratuito a servicios veterinarios, fomentando la tenencia responsable de animales y contribuyendo a la prevención de enfermedades. El Quirófano Móvil cuenta con personal especializado que realiza castraciones, controles de salud y asesoramiento a los propietarios de mascotas.