Inauguran veredas y obras complementarias en la margen oeste del río San Antonio

El Municipio de Villa Carlos Paz inauguró las nuevas veredas correspondientes a la etapa Parque Estancia La Quinta y al Puente Los Gigantes, en la margen oeste del río San Antonio, conformando un nuevo Circuito Recreativo, Deportivo y Turístico que integra la costa del río y la del lago.

El acto contó con la presencia del intendente Esteban Avilés y representantes del Centro Vecinal, con quienes se trabajó la iniciativa a través del Presupuesto Participativo. La obra también fue financiada mediante el Fondo de Inversión generado en la zona de costa del río y del lago, con el objetivo de consolidar la recuperación integral y puesta en valor de estos espacios naturales para vecinos y visitantes.

El nuevo tramo suma 1.900 metros lineales de veredas de 1,80 metros de ancho, que además serán el escenario del programa Aventura VCP, una propuesta municipal con actividades gratuitas orientadas al disfrute de la naturaleza, el senderismo y el deporte para personas de todas las edades.

La intervención incluyó obras complementarias clave, como terraplenes, muros de contención, losas de alcantarillado y trabajos de ornamentación, mejorando la accesibilidad y la calidad del espacio público.

Con esta inauguración queda completado el circuito peatonal que se extiende desde Parque Estancia La Quinta hasta Playas de Oro, generando un corredor natural integrado pensado para el uso recreativo, deportivo y turístico de las familias carlospacenses y de quienes visitan la ciudad.