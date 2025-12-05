La Orquesta Sinfónica Municipal ofrecerá su concierto navideño

Este próximo sábado 6 de diciembre, la Orquesta Sinfónica Municipal de Villa Carlos Paz, bajo la dirección de Martina Ruffa Levrotto, ofrecerá su último concierto del año en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

El concierto, de carácter navideño, promete un repertorio especial que permitirá a los asistentes disfrutar de la música clásica y los arreglos festivos interpretados por los músicos locales. La actividad forma parte de la agenda cultural del municipio y busca acercar la música sinfónica a toda la comunidad.

Los vecinos y visitantes están invitados a asistir y compartir una velada musical que celebra el cierre del año con el talento de la Orquesta Sinfónica Municipal.