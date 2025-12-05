Plantan árboles nativos en el Centro Ambiental por el Día del Voluntariado

En el marco del Día Internacional del Voluntariado, se desarrolló esta mañana una importante jornada de forestación en el Centro Ambiental de Villa Carlos Paz. La actividad se llevó adelante a partir del convenio firmado entre la Municipalidad y la Fundación Holcim Argentina, que impulsan acciones conjuntas para fortalecer las políticas ambientales locales.

Durante la propuesta se plantaron árboles nativos donados por la fundación, en el marco del Programa de Forestación 2025 que promueve el municipio con el objetivo de recuperar espacios degradados, aumentar la cobertura vegetal y fomentar la biodiversidad en la zona.

Desde el gobierno local destacaron la participación de voluntarios y organizaciones que se sumaron a la iniciativa, remarcando que este tipo de acciones permiten avanzar hacia una ciudad más sustentable y comprometida con el cuidado del ambiente.