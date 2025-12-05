Villa Carlos Paz atraviesa otra jornada de altas temperaturas este viernes

Villa Carlos Paz atraviesa hoy un nuevo día de calor intenso, en continuidad con la tendencia de la semana. El viernes comenzó con una mínima de 19°C y una temperatura matinal cercana a los 20°C, según el pronóstico oficial actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional.

A lo largo de la tarde, la ciudad alcanzará su punto más cálido, con una máxima prevista de 34°C y sin chances de precipitaciones en ningún momento del día. Los vientos se mantendrán entre 13 y 22 km/h, inicialmente desde el noroeste y rotando luego hacia el noreste durante la tarde y la noche.

Las ráfagas no representan un factor relevante en la jornada, y la estabilidad atmosférica contribuye al clima típico de comienzos de diciembre: ambiente seco, temperatura elevada y continuidad del calor en todo el corredor serrano.

Para el fin de semana, se espera que las marcas se moderen ligeramente. El sábado y el domingo tendrán mínimas de 20°C y máximas cercanas a los 30°C. Recién el lunes se anticipa un descenso más notorio, con una máxima prevista de 27°C, seguido por valores similares el martes y miércoles.