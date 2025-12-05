YPF y otras tres empresas exportarán crudo de Vaca Muerta a Chile

YPF junto a otras tres empresas firmaron un acuerdo para la venta de petróleo crudo extraído de Vaca Muerta a Chile.

Además de la compañía petrolera nacional, integran el consorcio, Vista, Shell Argentina y Equinor, y el convenio se firmó con la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP).

El acuerdo establece una vigencia del contrato hasta junio 2033 y contempla "un volumen inicial agregado de hasta 70.000 barriles diarios".

Según un comunicado oficial que recibió Agencia Noticias Argentinas, la operación podría generar "ingresos para el país estimados en US$12.000 millones de dólares a lo largo de su ejecución".

El vínculo con ENAP "se profundizó en los últimos años a partir de la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte", señaló el parte oficial.

Esta infraestructura es considerada "clave para optimizar la evacuación de crudo hacia Chile y, potencialmente a los mercados internacionales por el Pacífico".

Actualmente, "el 40% de las exportaciones de la cuenca neuquina se realizan por este sistema de transporte".