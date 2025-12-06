Milei presentó los F-16 en el Área Material de Las Higueras

El presidente Javier Milei lideró este sábado el acto oficial de presentación de los seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon, adquiridos por el Ministerio de Defensa al Reino de Dinamarca. El evento, inicialmente programado para el domingo, se pospuso por las condiciones climáticas y tuvo lugar en la Base Aérea de Las Higueras, Córdoba, marcando un hito en la modernización de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

La ceremonia, que busca exhibir las capacidades operativas de estos jets supersónicos, representa no solo un avance tecnológico para la aviación de combate argentina, sino también un símbolo de la recuperación de soberanía aérea en un contexto geopolítico regional cada vez más dinámico.

El acto comenzó con la apertura de puertas a las 7, permitiendo el acceso del público y medios a la base aérea. La ceremonia principal tuvo lugar pasadas las 9, donde el presidente Milei dirigió el desfile aéreo y las demostraciones de vuelo de los F-16, que incluyeron maniobras de alta precisión y simulacros de combate.

Durante la ceremonia, Milei destacó que "los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino" y aseguró que "desde hoy, todos estamos un poco más seguros". Según su discurso, los gobiernos anteriores dejaron al país indefenso y descuidaron a las fuerzas armadas.

Milei destacó que esta incorporación no solo representa una modernización militar, sino una afirmación simbólica de soberanía y protección para todos los argentinos.

El mandatario además enfatizó que las fuerzas aéreas, antes objeto de "demonización" bajo el kirchnerismo, vuelven a ocupar un lugar de respeto y confianza en la sociedad: "Las fuerzas del cielo nos están acompañando", subrayó, en un discurso orientado a reconstruir la relación entre defensa, Estado y ciudadanía.

"El kirchnerismo se dedicó a demonizar nuestras Fuerzas Armadas y resentir la relación con la sociedad. Ponemos a la patria en el lugar que merece", dijo el mandatario en referencias a gestiones anteriores.

Fuentes oficiales de la FAA indicaron que los aviones, equipados con sistemas de radar avanzado y armamento de última generación, fueron presentados en su configuración completa, listos para integrarse a las escuadrillas de la VI Brigada Aérea.

La elección de Las Higueras como sede no fue casual: esta base cordobesa fue clave en la historia aeronáutica argentina y servirá como cuartel general temporal para la transición de los F-16 hacia operaciones plenas en el territorio nacional.