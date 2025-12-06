Profundo dolor en la región por la muerte de Agustina Vidosa

Las redes sociales se llenaron de mensajes de profundo dolor y condolencias para la familia Vidosa, tras conocerse la noticia de la trágica muerte de Agustina Vidosa, de 23 años, en un accidente fatal en la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz.

Agustina vivía en la localidad de Mayu Suman, era hija del dirigente radical Marcelo Vidosa y pertenecía a una familia querida y reconocida en Punilla. También era madre de una niña de cinco años.

Su muerte enlutó a la región. El trágico accidente se dio alrededor de las 19 horas del viernes pasado, cuando la moto Honda Brava 110cc (conducida por un menor de 16 años y donde ella iba como acompañante) impactó contra un colectivo interurbano de la empresa Fono Bus. Agustina perdió la vida al instante, mientras el menor fue trasladado al Hospital Sayago de Carlos Paz.

Ahora las pericias deberán determinar qué fue lo que sucedió, bomberos voluntarios, personal de Seguridad Urbana y efectivos policiales trabajaron en el lugar.