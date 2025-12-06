Valle Hermoso volvió a recibir el acto de cierre de la Escuela de Suboficiales

Ceremonia de cierre en el anexo policial
Valle Hermoso volvió a recibir el acto de cierre de la Escuela de SuboficialesEl cierre del ciclo lectivo 2025 se llevó a cabo nuevamente en Valle Hermoso, con la participación del intendente Daniel Spadoni y autoridades de la institución policial. Se reconoció el trabajo de los suboficiales y el acompañamiento de la comunidad.
La Escuela de Suboficiales de Policía “General Manuel Belgrano”, anexo Valle Hermoso, realizó el acto protocolar de cierre del ciclo lectivo 2025, un acontecimiento que volvió a desarrollarse en la localidad después de 22 años. La ceremonia contó con la presencia del intendente Daniel Spadoni, funcionarios municipales y autoridades de la institución formativa.
Durante el encuentro se destacó el esfuerzo de los nuevos suboficiales y el compromiso asumido a lo largo del año académico. Desde la conducción del anexo se agradeció la predisposición de la regente, subcomisaria Noelia Benavidez, y el acompañamiento del municipio para la realización del acto en la localidad.
El evento marcó un cierre significativo para la comunidad educativa y para los familiares presentes, que compartieron el reconocimiento a los suboficiales que completaron su formación.