Valle Hermoso volvió a recibir el acto de cierre de la Escuela de Suboficiales

La Escuela de Suboficiales de Policía “General Manuel Belgrano”, anexo Valle Hermoso, realizó el acto protocolar de cierre del ciclo lectivo 2025, un acontecimiento que volvió a desarrollarse en la localidad después de 22 años. La ceremonia contó con la presencia del intendente Daniel Spadoni, funcionarios municipales y autoridades de la institución formativa.

Durante el encuentro se destacó el esfuerzo de los nuevos suboficiales y el compromiso asumido a lo largo del año académico. Desde la conducción del anexo se agradeció la predisposición de la regente, subcomisaria Noelia Benavidez, y el acompañamiento del municipio para la realización del acto en la localidad.

El evento marcó un cierre significativo para la comunidad educativa y para los familiares presentes, que compartieron el reconocimiento a los suboficiales que completaron su formación.