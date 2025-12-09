Carlos Paz se prepara nuevamente para las lluvias

Villa Carlos Paz atraviesa una semana de condiciones cambiantes y con el regreso de las lluvias después de varios días de cielo estable. Según el pronóstico oficial actualizado, el jueves marcará el inicio de un período de inestabilidad que se extenderá hasta el viernes.

El miércoles 10 continuará sin lluvias, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y noche, con temperaturas entre 15 y 27 grados.

El jueves 11, en cambio, abrirá la ventana de precipitaciones: se prevén tormentas aisladas desde la madrugada y la mañana, con probabilidades que oscilan entre el 10% y el 40%. Para la tarde y la noche se espera un escenario más cargado, con tormentas y vientos del noreste.

El viernes 12 será la jornada más activa en términos de inestabilidad. El pronóstico señala tormentas durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación que ascienden al 40–70%, lo que anticipa un evento más significativo. Hacia la tarde y la noche, el cielo volverá a abrirse y se espera una mejora marcada, con condiciones parcialmente nubladas.

El fin de semana, según los datos oficiales, retomará el patrón típico de diciembre: máximas en torno a los 30°C y cielo sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.