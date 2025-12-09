Cuatro creadores de Carlos Paz participarán del Qatar International Art Festival 2025

Artistas locales con proyección internacional
Cuatro creadores de Carlos Paz participarán del Qatar International Art Festival 2025Los artistas fueron seleccionados para integrar la delegación argentina que exhibirá sus obras en Doha, en uno de los festivales de arte contemporáneo más importantes del mundo.
Cuatro artistas de Villa Carlos Paz representarán a la ciudad en el Qatar International Art Festival 2025, un evento de arte contemporáneo de escala global que se desarrollará del 7 al 12 de diciembre en la ciudad de Doha. La delegación local está integrada por Balvidarez Estefanía, Pablo Toledo, Rodolfo Fontana y María Esperanza Fuhr, quienes fueron seleccionados para participar junto a creadores de más de sesenta países.
Cada artista llevará a Qatar una obra especialmente elegida para esta edición: Entre lava y néctar (Balvidarez Estefanía), Nexo (Pablo Toledo), Un lugar (Rodolfo Fontana) y Molle añejo (María Esperanza Fuhr). Las piezas integran una propuesta diversa que combina distintas miradas, técnicas y búsquedas estéticas.
La participación argentina es impulsada por la Asociación civil Arte al Mundo, en conjunto con la galería Artes Reales, que promueve la circulación internacional de artistas emergentes y consolidados. Esta organización cuenta con un extenso recorrido en muestras dentro y fuera del país, incluyendo presentaciones en París, Barcelona, Uruguay y distintos puntos de Argentina.
Para los creadores carlospacenses, la presencia en el festival representa una oportunidad única para mostrar su trabajo en una plataforma internacional, establecer contactos con curadores y galerías, y proyectar nuevas etapas de desarrollo artístico. Desde la delegación señalaron que esta experiencia no solo amplía el horizonte profesional de cada artista, sino que también posiciona a Villa Carlos Paz en el mapa cultural global.