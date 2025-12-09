Cuatro creadores de Carlos Paz participarán del Qatar International Art Festival 2025

Cuatro artistas de Villa Carlos Paz representarán a la ciudad en el Qatar International Art Festival 2025, un evento de arte contemporáneo de escala global que se desarrollará del 7 al 12 de diciembre en la ciudad de Doha. La delegación local está integrada por Balvidarez Estefanía, Pablo Toledo, Rodolfo Fontana y María Esperanza Fuhr, quienes fueron seleccionados para participar junto a creadores de más de sesenta países.

Cada artista llevará a Qatar una obra especialmente elegida para esta edición: Entre lava y néctar (Balvidarez Estefanía), Nexo (Pablo Toledo), Un lugar (Rodolfo Fontana) y Molle añejo (María Esperanza Fuhr). Las piezas integran una propuesta diversa que combina distintas miradas, técnicas y búsquedas estéticas.

La participación argentina es impulsada por la Asociación civil Arte al Mundo, en conjunto con la galería Artes Reales, que promueve la circulación internacional de artistas emergentes y consolidados. Esta organización cuenta con un extenso recorrido en muestras dentro y fuera del país, incluyendo presentaciones en París, Barcelona, Uruguay y distintos puntos de Argentina.

Para los creadores carlospacenses, la presencia en el festival representa una oportunidad única para mostrar su trabajo en una plataforma internacional, establecer contactos con curadores y galerías, y proyectar nuevas etapas de desarrollo artístico. Desde la delegación señalaron que esta experiencia no solo amplía el horizonte profesional de cada artista, sino que también posiciona a Villa Carlos Paz en el mapa cultural global.