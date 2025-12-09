Desde la medianoche, Carlos Paz corta el agua para sumar el segundo acueducto

Villa Carlos Paz permanecerá sin suministro de agua potable durante 24 horas a partir de esta medianoche, debido a la maniobra técnica necesaria para conectar el segundo acueducto a la red troncal. La intervención se realizará desde las 00:00 de este miércoles e implicará interrumpir el servicio en todos los barrios de la ciudad.

Según explicaron desde el municipio, el empalme requiere trabajar con la red completamente detenida para garantizar condiciones de seguridad y precisión en la integración del nuevo tramo de conducción. Por ese motivo, solicitaron a los vecinos cuidar sus reservas domiciliarias, restringir consumos no esenciales y evitar el uso de grandes volúmenes hasta que el servicio quede normalizado.

La obra forma parte del plan de ampliación y modernización del sistema de abastecimiento, que permitirá incrementar la capacidad de transporte y brindar mayor estabilidad en la provisión de agua potable.

Una vez finalizada la conexión, el restablecimiento será paulatino mientras se realizan las purgas y la presurización de los distintos sectores de la red.