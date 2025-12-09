El comercio pyme cerró noviembre con una caída del 4,1%

Las ventas minoristas pymes volvieron a retroceder en noviembre. Según el relevamiento sectorial, la caída interanual fue del 4,1% a precios constantes, mientras que la comparación mensual desestacionalizada mostró un descenso más marcado, del 9,1%. En lo que va del año, sin embargo, las ventas mantienen un incremento acumulado del 3,4%.

El informe también reveló un cambio en el clima económico percibido por los comercios. El 54,2% de los encuestados consideró estable su situación interanual, pero aumentó al 37% la proporción de quienes manifestaron un deterioro, cuatro puntos más que en octubre. Con ese movimiento, se revirtió parcialmente la mejora de expectativas que había aparecido el mes pasado.

De cara al próximo año, el sector comercial mantiene una mirada más optimista. El 48,6% espera una mejora en 2026, el 43,7% prevé un escenario similar al actual y apenas el 7,7% anticipa un empeoramiento. Sin embargo, el clima de inversión sigue siendo complejo: el 60,1% considera desfavorable realizar desembolsos de capital y solo el 14,6% ve una oportunidad para hacerlo.

El análisis por rubros mostró un comportamiento dispar. Seis de los siete sectores relevados cerraron noviembre con caídas interanuales. Los retrocesos más pronunciados se dieron en Perfumería (–17%), Bazar y decoración (–9,7%) y Alimentos y bebidas (–5,9%). El único segmento que creció fue Farmacia, con una suba del 1,8%.

El cierre del mes confirmó un escenario dual, donde la restricción presupuestaria y el agotamiento de los márgenes de financiación profundizaron la diferencia entre consumos esenciales y postergables. La actividad transcurrió bajo un clima de transición, marcado por la cautela en las decisiones de inversión y la incertidumbre de costos. Aun así, prevalece una expectativa positiva hacia el próximo año, con la esperanza de que un reordenamiento de variables pueda reactivar la demanda interna.