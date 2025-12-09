El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por Unesco

El cuarteto, género emblemático de la cultura popular de Córdoba, fue reconocido oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el Comité Intergubernamental de la UNESCO, durante su vigésima sesión realizada en Nueva Delhi, India, este martes.

Se trata de un hito histórico para la cultura de Córdoba y Argentina. La distinción pone al cuarteto en una lista mundial que incluye ritmos nacionales como el tango porteño y el chamamé, pero también expresiones como el jazz, reggae, mariachi y flamenco, entre diversos géneros que alcanzaron relieve universal.

El camino para que el “tunga tunga”, que movió cuerpos y contagió alegría durante más de 80 años, alcanzara reconocimiento internacional se inició en 2020, impulsado por la Municipalidad de Córdoba, durante la intendencia de Martín Llaryora y tuvo continuidad durante la actual gestión de Daniel Passerini.

Mariano Almada, ex secretario de Cultura de la Municipalidad y actual titular de Relaciones de la Comunidad y Culto, fue uno de los funcionarios a cargo de llevar adelante la iniciativa.

“Esto fue liderado por Martín Llaryora, quien tuvo una visión de 360 grados que abarcó la economía naranja, el turismo, la cultura, la recreación y la identidad de los territorios”, dijo.

Y agregó que esta mirada integra la educación, el arte, la producción y el empleo.

El funcionario subrayó que se trató de una política pública que involucró también a las universidades, antropólogos, sociólogos y artistas que voluntariamente firmaron la nominación del proyecto ante la UNESCO, un pasó requerido por el organismo internacional para dar curso a este tipo de proyectos.

La trastienda de la consagración

Para alcanzar el reconocimiento de la UNESCO, fue necesario un minucioso trabajo a cargo de un equipo técnico que se plasmó en un documento para fundamentar la nominación.

“Tuvo que pasar una comisión tripartita conformada por lo que era en aquel momento la Cancillería, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación».

«Se lo elevó a UNESCO, pero hubo que ajustar detalles durante la gestión del intendente Daniel Passerini, a quien le agradezco, ya que todo su equipo ha continuado con esta mirada y con esta política,» detalló Almada.

El funcionario añadió que «este logro significa que el cuarteto está en la lista de elementos inmateriales a proteger y a trabajar por toda la humanidad. Creo que nos tenemos que sentir más que orgullosos de Córdoba”.

En la misma línea, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, valoró que el reconocimiento posiciona a la provincia a nivel geográfico, cultural, político y social en el mundo.

“Es un orgullo para los cordobeses y para la Argentina, es un momento para que podamos festejar”, dijo.

Sansica mencionó que la gestión provincial despliega distintas líneas de trabajo para poner en valor al género, como el actual Museo del Cuarteto, “todo en pos de seguir desarrollando, profundizando y acentuando lo que significa el cuarteto y la identidad en Córdoba”.

Precisamente, la directora Museo del Cuarteto, Lorena Giménez, celebró el reconocimiento internacional: “Es un honor que, desde esta hermosa sala, recibamos esta tremenda noticia para nuestra cultura. Todo tiene que ver con el cuarteto, porque nos atraviesa desde la educación, las calles y la vida. Todos los cordobeses nos encontramos con sus canciones y por eso es maravilloso que se lo declare Patrimonio de la Humanidad”.

Tras el anuncio de la UNSECO, el gobernador Martín Llaryora celebró en su cuenta de X lo que calificó de “día histórico”.

“El mundo entero reconoce algo que nosotros los cordobeses sabemos desde siempre: que el Cuarteto es más que música. Que la UNESCO haya consagrado al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es un orgullo enorme”, expresó.

“El cuarteto es alegría, es familia, es baile, es identidad. Es cultura viva, hecha de abrazos, de pasos, de estrofas y de sentir que, aunque la vida no venga fácil, siempre hay un ritmo que nos levanta”, agregó en otro tramo del mensaje.