El Hospital Domingo Funes obtuvo la certificación nacional de calidad

El Hospital Regional Domingo Funes, ubicado en Villa Caeiro, recibió la Certificación de Establecimiento Comprometido con la Calidad, otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación, un reconocimiento que valora el cumplimiento de estándares vinculados a la seguridad del paciente, la capacitación profesional, el control de vectores, el equipamiento y la calidad general de la atención.

La distinción se otorga luego de un proceso de Autoevaluación de Buenas Prácticas para la Mejora de la Calidad en los Servicios de Salud, establecido por la Resolución Ministerial 1744/2021. Según informaron, el logro es fruto del trabajo sostenido de todo el equipo del hospital, que viene fortaleciendo sus procedimientos y ampliando la capacidad de respuesta clínica.

Desde la institución señalaron que registrar y medir las acciones permite mejorar la práctica diaria, incorporar nuevas prestaciones y elevar la calidad de los servicios prestados, con impacto directo en los pacientes. También destacaron el acompañamiento del Ministerio de Salud de Córdoba, fundamental para avanzar en el proceso de mejora continua.

El reconocimiento impulsa ahora una nueva etapa de trabajo: profundizar estándares, sostener la capacitación permanente y continuar consolidando el rol del hospital como referencia para toda la región.