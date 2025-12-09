El intendente Emiliano Paredes respondió a las versiones sobre un supuesto “tarifazo”

En un mensaje dirigido a los vecinos y vecinas de Tanti, el intendente Emiliano Paredes rompió con su estilo habitual y decidió comunicar públicamente una situación que según afirmó viene afectando tanto al municipio como a su equipo de trabajo.

Paredes sostuvo que desde hace un tiempo reciben “mala información difundida por ciertos medios”, junto con hechos más graves: amenazas a familiares de funcionarios y maniobras peligrosas, como vehículos arrojados contra funcionarios para provocar accidentes. “Lo que circula es mentira, es calumnia e injuria”, afirmó.

El eje central del mensaje fue la polémica por la ordenanza tarifaria para el año 2026.

Paredes explicó que el Ejecutivo Municipal envió al Concejo un proyecto que proponía un aumento del 35%, acorde a los índices inflacionarios del 2025, y negó rotundamente que existiera un incremento del 60%, como publicaron algunos espacios opositores

“Dicen que aplicamos un impuestazo, pero no es así. Hemos trabajado con concejales dispuestos al diálogo y acordamos un aumento del 30% para 2026”, aclaró.

También explicó que el artículo 6 mencionado por quienes denuncian el supuesto tarifazo forma parte de la tarifaria desde hace años y solo detalla cómo se distribuyen los fondos entre salud, cultura, turismo y obra pública. “No implica ningún aumento extra”, remarcó.

El intendente detalló que la Tasa de Servicios no se reduce únicamente a mantenimiento de calles o luminarias, sino que financia: Salud pública, transporte, cultura y deporte, obra pública, programas municipales

Para dar transparencia, Paredes anunció que el municipio enviará un cedulón informativo a todos los contribuyentes, mostrando claramente cuánto abonarán en 2026.

Paredes afirmó que la difusión de información falsa tiene un objetivo: debilitar económicamente al municipio “Quieren el desfinanciamiento de Tanti. Hoy el municipio está totalmente saneado, con proveedores al día, y este es el menor aumento en los últimos diez años”, aseguró.

El mandatario también subrayó que continúan vigentes los beneficios para sectores vulnerables: 50% de descuento en la tasa para jubilados con la mínima y personas con discapacidad. Eximición total para vecinos de 80 años o más

Para cerrar, agradeció a las personas que se acercaron al municipio para consultar y desmentir la desinformación “Agradezco a quienes vinieron a preguntar. Estas malas intenciones solo alimentan una grieta que los argentinos ya no queremos más”.