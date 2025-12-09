El Salón Rizzuto abre un ciclo de propuestas artísticas y literarias

El Departamento de Artes Visuales y Literarias de Villa Carlos Paz presentó una nueva programación que reúne literatura, artes plásticas y cine en el histórico Salón Rizzuto, ubicado en Cárcano 75. La propuesta busca sostener un espacio activo de encuentro comunitario y promover la circulación de producciones locales y regionales.

La agenda incluye presentaciones de libros a cargo de autores contemporáneos, muestras artísticas con obras de diferentes disciplinas y una serie de ciclos de cine que apuntan a reflexionar sobre temas sociales y culturales. Desde la organización destacaron que el objetivo es ofrecer una programación variada que permita ampliar la participación del público y fortalecer el vínculo con el campo cultural de la ciudad.

Las actividades se desarrollan durante todo el año y conforman uno de los ejes centrales del trabajo del área, que busca consolidar al Salón Rizzuto como un punto de referencia para la creación, la exhibición y el diálogo entre artistas, escritores y vecinos de Villa Carlos Paz.