“Es un juicio multimillonario impagable para Cosquín”, sostuvo Cardinali

En un encuentro marcado por la unidad política y la preocupación compartida, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, habló tras la firma de la declaración conjunta en la que todos los intendentes y jefes comunales del Valle de Punilla expresaron su apoyo ante el embargo que afecta a la ciudad. Rodeado por sus pares, Cardinali calificó la jornada como “un hecho muy importante para nuestra querida ciudad”, destacando que el respaldo llegó desde todas las localidades del valle, sin distinción partidaria, lo que reflejó la dimensión del problema.

El intendente explicó que Cosquín atraviesa un escenario crítico tras veinte años de un juicio originado por préstamos otorgados por una financiera a empleados municipales. “La preocupación es enorme. Este juicio empezó hace más de veinte años por una financiera que le prestó dinero a los empleados municipales, y en los expedientes no figura el municipio como garante de esa situación”, señaló. Sin embargo, la Justicia provincial resolvió que la municipalidad debe afrontar una deuda que hoy asciende a siete mil millones de pesos, y además ordenó el embargo del 33% de los fondos coparticipables para el pago de honorarios profesionales, que superan los 1.100 millones de pesos.

Cardinali avanzó sobre el origen de la problemática, detallando que el entonces intendente Alberto Bustos firmó el acuerdo con la financiera “dos meses antes de dejar la gestión y sin haberlo pasado por el Concejo Deliberante”. Según explicó, la deuda inicial rondaba entre los 200 y 600 mil dólares, pero los intereses pactados hicieron que creciera de manera desproporcionada: “Hablamos de un acuerdo usurario o leonino. Nada de esto figura como un contrato válido entre la municipalidad y la financiera, y aun así tenemos una sentencia en contra después de veinte años”.

El intendente advirtió que la magnitud del embargo vuelve impensable sostener la administración municipal. “Esto pone en riesgo la gobernabilidad. No podríamos pagar sueldos ni sostener el servicio de higiene urbana, el alumbrado público, la salud, el área de desarrollo social. Hasta podría peligrar en el futuro la organización del Festival Nacional de Folklore”, afirmó, aunque garantizó que la edición próxima del festival está confirmada gracias al trabajo de la comisión organizadora.

Cardinali subrayó que, apenas asumida su gestión en 2023, iniciaron un nuevo juicio cuestionando la legalidad del acuerdo original, además de presentar todas las apelaciones correspondientes. “Estamos esperando que la Justicia responda. El juicio inicial ya tiene sentencia desde 2022, pero seguimos peleando porque esto es confiscatorio, impagable y afecta no solo a esta gestión, sino a varias gestiones venideras”, remarcó.

También respondió a las declaraciones públicas del abogado Andrés Díaz Jofré, representante del grupo financiero reclamante. “El abogado defiende sus intereses, y es lógico. Pero aquí hay cosas que desde el sentido común no cierran. Nos ha tratado de mentirosos, cuando todo está documentado. Él dice que hace veinte años que trabaja en esto; nosotros decimos que hace veinte años trabaja sobre algo que no es legal y que es totalmente injusto”.

El intendente reveló que hubo un intento de negociación, pero que los abogados exigieron que el municipio renuncie al juicio nuevo que discute el origen de la deuda: “No voy a ser el intendente que firme algo así sin el aval del Concejo Deliberante”.

Cardinali cerró agradeciendo el acompañamiento de los intendentes, jefes comunales y autoridades de Punilla: “El apoyo de todo el valle habla de la dimensión del problema. No es solo Cosquín. Si esto sienta jurisprudencia, cualquier municipio podría enfrentar una situación similar. Y eso sería devastador”.