La Falda fue escenario del IX Encuentro de Historiadores de Punilla

La Falda fue sede del IX Encuentro de Historiadores de Punilla, una jornada de reflexión y debate organizada por la Junta Municipal de Historia. El evento se desarrolló el 6 de diciembre en el Salón Leopoldo Marechal y convocó a especialistas, investigadores y vecinos interesados en profundizar el conocimiento sobre la identidad regional.

Durante la jornada, distintos profesionales presentaron trabajos y abordaron temas vinculados a la construcción de la memoria colectiva, los procesos históricos locales y las transformaciones culturales del valle. Según destacaron los organizadores, el objetivo del encuentro es sostener un espacio de intercambio continuo que permita fortalecer la comprensión del territorio y su evolución a lo largo del tiempo.

Vecinos y participantes acompañaron las actividades, que incluyeron exposiciones, diálogos abiertos y un repaso por hitos que marcaron la historia de Punilla. Desde la Junta Municipal de Historia agradecieron la presencia de la comunidad y pusieron en valor la importancia de conservar, estudiar y transmitir el patrimonio cultural local.