La Falda iluminó su árbol navideño y celebró con música, bendición y visita sorpresa

La Falda vivió anoche el encendido de su árbol de Navidad en la Diagonal San Martín, donde una gran cantidad de familias, visitantes y medios locales se reunió para acompañar el inicio de la temporada festiva.

El acto comenzó con unas palabras del intendente Javier Dieminger, quien abrió la celebración ante las autoridades municipales y el público que colmó el paseo céntrico. Minutos después, el Coro de Cámara interpretó un repertorio navideño que aportó clima y abrió paso al momento central.

La bendición del árbol estuvo a cargo del padre Gastón Gattino, quien ofreció un mensaje vinculado a la paz y al encuentro comunitario antes de la tradicional cuenta regresiva. Cuando las luces se encendieron, la estructura iluminó toda la Diagonal entre aplausos y cámaras que registraron el instante.

El cierre llegó con la llegada sorpresa de Papá Noel, que apareció desde un balcón y luego descendió para fotografiarse con niños y adultos, marcando uno de los momentos más celebrados de la noche.