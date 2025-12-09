Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El presidente Javier Milei arribó este martes a Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que este año reconocerá a la dirigente venezolana María Corina Machado, una figura emblemática de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

El viaje, de carácter relámpago, se inscribe en una intensa agenda internacional que coincide con el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso argentino. Desde el entorno presidencial remarcaron que la presencia de Milei tiene un fuerte gesto político y diplomático, en línea con su alineamiento con líderes y movimientos opositores a los regímenes autoritarios de la región.

Machado será distinguida este miércoles a las 9 (hora local) por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha contra la persecución política”. La ceremonia se realizará en el Ayuntamiento de Oslo y contará con la presencia de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Ecuador, Daniel Noboa, según confirmaron fuentes diplomáticas.

Uno de los detalles más comentados del arribo presidencial fue el atuendo elegido por Milei. En lugar del habitual traje formal, el mandatario descendió del avión vistiendo un mameluco de YPF, una decisión que generó sorpresa y comentarios en redes sociales. El diputado libertario Damián Arabia celebró el gesto al considerarlo una forma “disruptiva e innovadora de promocionar la Argentina en el mundo”.

Tras la ceremonia, Milei mantendrá reuniones bilaterales con el rey Harald V de Noruega a las 11.30, y con el primer ministro Jonas Gahr Støre a las 13.10, según la agenda oficial. Luego emprenderá su regreso a Buenos Aires en un vuelo especial programado para las 16, con arribo previsto al país a las 9.30 del jueves.