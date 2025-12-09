Punilla respaldó a Cosquín ante un embargo millonario que golpea al municipio

Intendentes y jefes comunales de todo el Valle de Punilla se reunieron esta tarde en la Sala de Conferencias de la Plaza Próspero Molina, en Cosquín, para expresar su apoyo al municipio frente al embargo judicial de $160 millones mensuales sobre sus fondos coparticipables, una medida que deja a la ciudad al borde del colapso financiero y pone en riesgo servicios esenciales.

La medida judicial fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba Capital y afecta directamente la operatividad económica de Cosquín. Según explicó el intendente Raúl Cardinali, el embargo compromete “obras previstas, servicios esenciales y la planificación futura”, y se origina en un reclamo financiero de más de $5.553 millones por una deuda tomada hace dos décadas y cuestionada por no haber sido convalidada por el Concejo Deliberante.

En ese marco, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, expresó la preocupación común del valle y destacó la unidad política que logró el encuentro: “Es muy preocupante lo que está pasando, y lo veníamos conversando nosotros. Hoy están acá todos los intendentes del Departamento Punilla, de todos los colores partidarios, y eso es muy positivo. Es una muestra de la solidaridad y del trabajo en equipo del equipo Punilla”.

Díaz remarcó que la prioridad es acompañar a los vecinos que podrían verse afectados si los recursos municipales quedan bloqueados: “Hemos priorizado los intereses y bienestar de los vecinos, por eso vinimos a esto. Estamos con una preocupación importante con respecto a toda esta situación que está atravesando la ciudad y la administración municipal, pero principalmente solidarizándonos con los vecinos”.

Sobre el origen de la deuda, el intendente advirtió que se trata de situaciones heredadas, pero de una magnitud excepcional: “A mí me tocó ser intendente, llegar y tener que asumir cuentas viejas, y las pude ir acomodando con mi equipo, pero esto tiene un volumen bastante grande, mucho más complejo. Si esto avanza como parece que va, vamos a estar frente a una situación bastante compleja”.

El conflicto judicial incluye dos expedientes: uno iniciado por la financiera Vedant S.A., que reclama el pago multimillonario; y otro por honorarios profesionales. En uno de ellos, el juez incluso declaró inconstitucional la norma que vuelve inembargables los fondos coparticipables, generando preocupación entre intendentes por el precedente que podría afectar a otros municipios.

Tras la firma de la declaración conjunta, el presidente de la Comunidad Regional Punilla anunció que se mantendrá activa una mesa de trabajo para acompañar las acciones judiciales que busca impulsar Cosquín y evitar el deterioro de servicios públicos esenciales.

Participaron del encuentro Eduardo Reina (Bialet Massé) Fabricio Díaz (Capilla del Monte), Carla Bruno (Cabalango), Germán Corazza (Huerta Grande), Pablo Alicio (La Cumbre), Javier Dieminger (La Falda), Fabián Flores (Mayú Sumaj), Ariel Moyano (San Antonio de Arredondo), Juan Guevara (San Esteban), Omar “Tito” Bustamante (San Roque), Marcelo Maynardi (Tala Huasi), Emiliano Paredes (Tanti), Daniel Spadoni (Valle Hermoso), Jorge Soria (Villa Giardino), Mario Sariago,(Villa Parque Síquimán) Maricel Sánchez (Charbonier) Silvia Rocchietti (Santa María de Punilla) junto autoridades de la Comunidad Regional Punilla.