Trump, el premio FIFA de la Paz que quiere invadir Sudamérica

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para avanzar en la implementación de la segunda etapa en el “plan de paz” para Gaza. Desde el inicio del alto el fuego, Israel viene incumpliéndolo sistemáticamente y ya ha asesinado en este período más de 400 civiles.

En esta nueva etapa, debería entrar una fuerza multinacional de paz que permita la retirada del ejército israelí, que todavía ocupa más del 50 por ciento de la franja, debería establecerse un gobierno de tecnócratas controlado por el propio gobierno de Tel Aviv y debería, finalmente, comenzarse con el desarme del grupo islámico Hamás.

Por otro lado, Trump ve también empantanado su plan de paz para Ucrania, ya que hoy se reunirán el presidente Volodimir Zelenski con otros líderes europeos en Londres, para seguir empantanando el asunto, lejos de las promesas del propio Trump de que, una vez en la presidencia, terminaba con esa guerra en dos días. Ya está por cumplir un año y en veremos.

El peligro es que la guerra se extienda y que Rusia siga ocupando territorios, incluso que pueda unir Crimea con el puerto de Odessa y con Transnistria, una región separatista de Modavia, con mayoría rusa. Esa posibilidad, dejaría a Ucrania sin salida al Mar Negro.

Más acá en la geografía, Trump sigue jugando al gato y el ratón con Latinoamérica, pasando de la amenaza inminente a Venezuela y Colombia, a la posibilidad de una salida negociada. Lo cierto es que mantienes su enorme presencia militar en el Caribe, con el portaaviones más grande el mundo, el Ford, buques de guerra, submarinos, aviones de combate, helicópteros y miles de marines. Con su nueva Doctrina Monroe, Trump intenta sellar la región como su patio trasero, impidiendo la presencia comercial, cultural, o incluso militar de potencias extraregionales, léase China, Rusia, India o, incluso, Irán. Sin embargo, no tiene en cuenta Trump el cambio de los tiempos. Ya no estamos en 1823 cuando James Monroe lanzó aquello de “América para los americanos” y ni siquiera estamos en la Guerra Fría del siglo XX. Hoy el mundo es multipolar le guste o no a Trump, y varios gobiernos y pueblos latinoamericanos han abierto los ojos en relación a la conveniencia de tener políticas exteriores equilibradas, diversificadas, y ya no dependientes absolutamente de la potencia regional.

Es decir, todas señales de alerta para Trump a nivel de su falta de estrategia y tino para manejar la diplomacia. Algo que quiso subsanar como suele hacerlo él, de manera grotesca y rayando el ridículo. La ocasión fue la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, pero también en Canadá y México. Allí, logró la complicidad teñida de obsecuencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Todo el circo duró dos horas, pero el sorteo propiamente dicho no llegó a media hora. El resto fue una puesta en escena para levantar la imagen de Trump, en desmedro de los otros coorganizadores, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. El colmo fue cuando Infantino elogió a Trump y le otorgó el Premio FIFA de la Paz, casi casi como consuelo por no haber obtenido este año el Nóbel.

Infantino dijo textualmente: “La FIFA da este premio a Donald Trump, en reconocimiento a sus acciones extraordinarias y especiales para llevar la paz a todo el mundo”. Sí, el presidente de la FIFA se refería al mismo Donald Trump que bombardeó Irán, que banca el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, que viola los derechos humanos de sus ciudadanos, y principalmente de los inmigrantes en Estados Unidos y el que amenaza invadir Venezuela y Colombia.

Una verdadera vergüenza que deja a la FIFA en off side, luego de mantener marginada de cualquier competencia internacional a la selección de Rusia por la Guerra de Ucrania.