Valle Hermoso acompañó el final de temporada del Club Racing

El Club Racing Valle Hermoso realizó el cierre deportivo de la temporada 2025 con una jornada que combinó energía, emoción y un fuerte sentido de comunidad. El encuentro reunió a chicos y chicas de las distintas disciplinas, a sus familias, entrenadores y referentes de la institución, en un marco de celebración por el trabajo sostenido durante todo el año.

Desde el club destacaron el esfuerzo colectivo que permitió consolidar la actividad deportiva local, subrayando la importancia de la participación de las familias y el compromiso cotidiano de los equipos de entrenamiento. La institución agradeció especialmente a los jóvenes deportistas, protagonistas de un ciclo marcado por avances, experiencias formativas y logros en distintas competencias.

Durante la actividad, se realizaron reconocimientos simbólicos a los grupos que formaron parte de la temporada y se compartieron mensajes que pusieron en valor el rol del deporte como espacio de encuentro, aprendizaje y construcción de vínculos saludables dentro de la comunidad.

El cierre dejó un clima de entusiasmo para el año próximo, con la expectativa de seguir fortaleciendo los proyectos deportivos y ampliando las oportunidades para niños y jóvenes de Valle Hermoso.