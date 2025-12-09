Valle Hermoso fue declarada Ciudad Educativa y define su agenda 2026

Valle Hermoso llevó adelante este martes la reunión de cierre del ciclo 2025 de la Mesa CLE, el ámbito que reúne a las áreas municipales con las instituciones educativas locales. El encuentro permitió realizar un balance del trabajo del año, revisar los avances logrados y delinear los proyectos prioritarios para 2026.

Uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento obtenido por el programa Valle Entre Letras, seleccionado como uno de los 15 proyectos sobresalientes entre 75 municipios del país. Gracias a esta distinción, la localidad fue declarada Ciudad Educativa, un hito que, según expresaron los participantes, reafirma la apuesta colectiva por fortalecer el entramado educativo local.

Durante la jornada se discutieron las iniciativas que formarán parte de la agenda del próximo año. Entre ellas, Valle Joven, que integrará propuestas de arte, música y danza; el Proyecto Identidad, que avanzará en la ordenanza para crear la bandera de Valle Hermoso; y los proyectos del Himno y el Poncho local, articulados con el área de Turismo y la Junta de Historia.

También se anunció la continuidad del Proyecto Retomar, que acompaña a vecinos y vecinas en la finalización del nivel primario; las jornadas atléticas y deportivas junto al área de Deportes; el programa de emprendedurismo impulsado junto al Distrito Tecnológico y Turismo; y Construyendo Vínculos, destinado a fortalecer la relación entre escuela, comunidad y áreas como Ambiente y Desarrollo Urbano.

Otro de los puntos tratados fue la organización del tercer Campamento Espacial de Valle Hermoso, además de las iniciativas vinculadas al Distrito Tecnológico y BioCba, que abrirán nuevas oportunidades de formación para estudiantes y docentes.

Desde el municipio destacaron que la declaración de Ciudad Educativa es un reconocimiento al esfuerzo coordinado entre escuelas, docentes, familias y áreas públicas, y que el desafío hacia 2026 será profundizar ese camino con más innovación, participación y políticas que amplíen el acceso al conocimiento.