Desde hace 45 años recorre todos los festivales del país vendiendo cubanitos

Daniel Martínez es tucumano, tiene 69 años y desde hace 45 años recorre los principales festivales del país vendiendo cubanitos rellenos con dulce de leche, lo que le ha permitido no solo conocer el mundo del folclore, sino también a los artistas. Se caracteriza por sus coloridos trajes, realizados especialmente a pedido.

Todos los años se instala en las sierras de Córdoba y recorre los diferentes festivales. Mientras su compañera prepara los cubanitos en el puesto, él sale con la bandeja cargada, camina entre el público y no regresa hasta que logra venderlos todos. Tiene su propia zamba en homenaje compuesta por Julián Ratti, con un video subido a YouTube donde se lo puede ver acompañado de diferentes artistas.

En una entrevista con EL DIARIO, desde el Festival de Cosquín, Daniel contó: "Vine al universo de Cosquín para ponerle un poco de dulce a los momentos amargos de la vida. Yo soy un simple vendedor ambulante que, a través de la vida, sigo recorriendo todos los festivales de Argentina. Siempre vendí cubanitos en enero, febrero y marzo; después, en Tucumán tengo una fábrica de masas que retomo en abril hasta julio, cuando me voy al "Festival del Poncho" en Catamarca y después sigo hasta octubre y salgo a vender flores.

Sobre sus atuendo y el producto que vende, Daniel, aseguró. "Salgo siempre con mis trajes, tengo 70, todos con sus moños, y tengo un sastre propio que me los hace a medida. Es un cucurucho crocante; todos lo pueden comer, tiene patente nacional en el mundo entero, es un postre exquisito. Este pueblo es testigo de mi gran afán por vender, debo ser la única persona que tiene permiso para vender en todos lados. Voy a la plaza, peatonal, peñas. Mucha gente me espera, que ya me conoce, para comprar o para sacarnos unas fotos".

"Mis lugares preferidos, sin dudas, son el Festival de Cosquín y el del Poncho en Catamarca. Vendo muchos cubanitos, uno puede decir "mirá cómo vende este loco", pero a eso tenés que sumarle la amabilidad, la simpatía, la educación, la perseverancia… muchas condiciones en un solo vendedor. "Hubo un solo Gardel, un solo Maradona y van a tener un solo cubanitero".