Murió Alejandro Odasso, un artista del silencio que intentó hacer hablar a Dios

Por Ijiel David Bonino

(Escritor)

"Un poema es una pintura dotada de voz

y una pintura es un poema callado".

Proverbio oriental

Hizo de su vida una obra de arte. Hizo de la generosidad y del silencio un estilo de vida. Dibujante, escultor, pintor, xilógrafo, Alejandro Odasso fue uno de los artistas visuales más auténticos, complejos e insondables de los últimos 20 años de creación en el

Valle de Punilla y en la provincia de Córdoba.

Su obra es una indagación, una constelación de incógnitas, una apertura absoluta a la belleza y a la ternura. “Nací en Córdoba pero la vida y su viento cambiante e impredecible, me trajo hasta aquí, a Cuesta Blanca, mi lugar, mi refugio, mi cobijo. El mismo viento me encontró a los 19 años estudiando Abogacía y luego largos forcejeos por años y casi cuando ganaba el derecho, mi amor de infancia, el arte, me arrebató y hoy también es mi lugar, mi refugio, mi cobijo”. Alejandro continúa su esquela biográfica del siguiente modo “En medio del viaje, los amores, los paisajes, los amigos, los lutos y las fiestas fueron escribiendo el hilo argumental de mi obra artística. Obra, que como la de todo artista, no es otra cosa, a decir de Olga Orozco sobre la poesía “el vano intento de

hacer hablar a Dios”. Hoy, mi búsqueda transcurre entre la escala totémica de los mitos y el complejo mundo de los insectos devenidos en metáforas de las mutaciones humanas.”

Nunca buscó respuestas fáciles. Quiso hacer hablar a Dios desde la misma negación de la materia: trasformar la madera en poesía, en concepto, en lenguaje. Sus xilografías y esculturas son una bocanada de aire puro en un mundo que busca ser revestido de sentido. Un tótem en el desierto. Un emblema protector. Hay que tomarse el tiempo para contemplar su obra, escuchar lo que el silencio y su gubia tienen para decir. En su extensa obra proliferan los rostros en primer plano, cuerpos fragmentados, animales e insectos inconstantes, manos sarmentosas que sostienen hilos de posibles marionetas, muñecos metafóricos, labios abiertos e invisibles, ojos que tienden puentes y los obturan.

La vida y la muerte, sus metamorfosis, son experiencias intransferibles. Nadie puede vivir ni morir sino la vida y la muerte propia. El maestro decidió la palabra muda, el poema callado. Pequeños gestos ante un hecho absoluto.