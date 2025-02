Día Mundial del Preservativo: su importancia para la salud sexual

El Día Mundial del Preservativo se conmemora hoy jueves 13 de febrero, y es una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de su uso en la salud sexual. El preservativo es uno de los métodos anticonceptivos más accesibles, ya que, no solo juega un papel fundamental en la prevención de embarazos no planificados, sino también en la protección frente a infecciones de transmisión sexual (ITS) incluidas el VIH y otras enfermedades como la gonorrea, sífilis y clamidia.

El preservativo, si se utiliza correctamente, es una de las barreras más efectivas para reducir el riesgo de ITS y embarazos no deseados. Su uso adecuado puede evitar la transmisión de infecciones que pueden tener consecuencias graves para la salud de las personas, incluso para las que no presentan síntomas inmediatos.

Además, es importante recordar que algunas ITS como el VIH, pueden no mostrar signos evidentes durante un largo tiempo, lo que hace aún más relevante el uso preventivo de preservativos, incluso si ambas personas parecen estar saludables.

En tanto, en nuestro país, apenas el 14% de las personas admite usar protección en todas sus relaciones sexuales, mientras que entre los jóvenes el promedio es de 17% y además unas 140.000 personas conviven con el VIH.

¿Cómo usar el preservativo correctamente?

Para garantizar la mayor protección, es importante seguir estos pasos al utilizar un preservativo:

-Fecha de caducidad: nunca uses un preservativo caducado ya que su material puede haberse debilitado.

-Abrir el paquete con cuidado: evitá usar objetos punzantes (como uñas o dientes) que puedan dañar el preservativo.

-Colocar en el pene erecto antes de cualquier contacto sexual: comprobá que esté bien colocado desde el principio.

-Dejar un espacio en la punta: esto ayuda a evitar que se rompa por la acumulación de semen.

-Lubricación: si el preservativo no está lubricado o si lo necesitás, usá un lubricante a base de agua para evitar que se rompa.

-Retirálo con cuidado después de la relación sexual: hacélo antes de que el pene pierda erección para evitar que el preservativo se deslice o derrame su contenido.

-No reutilices el preservativo: usá uno nuevo para cada acto sexual.