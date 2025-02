Morena Rial rompió el silencio a horas de ser excarcelada

La influencer Morena Rial continúa detenida en la Comisaría de San Isidro y, en estas horas, aún se desconoce si se podría efectuar su excarcelación; en este marco, trascendieron las declaraciones que la joven efectuó durante su indagatoria para solicitar su traslado.

Mientras Rial continúa en la delegación por estar acusada de participar en un robo en la localidad bonaerense de Villa Adelina. Su traslado de la comisaría a un domicilio por ser madre de un bebé de cuatro meses, aún no se hizo efectivo. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, su abogado representante, Fernando Burlando negó que la joven pudiera pasar el fin de semana en detención.

En la declaración indagatoria, la influencer se presentó ante el juez Ricardo Costa y sostuvo: “Todo esto me da mucha vergüenza y estoy muy triste por Amadeo. Esto no lo voy a hacer más, estoy muy arrepentida. Yo no me quedé con nada, prometo no volver a ver a toda esta gente".

Además, la joven que aportó datos sobre los tres prófugos que se encuentran involucrados en su causa, se refirió al segundo detenido por el robo: "Después de que me frenaron en Martínez, Alan -Cañete- me mandó mensajes amenazándome. Me dijo que él ya estuvo preso, que tenía más de una detención y que no tenía problema en volver a caer. También me dijo que un amigo de él había quedado en cana".

Según se supo, durante la última comunicación telefónica que la influencer mantuvo con su papá Jorge Rial, antes de quedar detenida, le manifestó que quería “cambiar su vida y estudiar derecho”.

En este marco, durante la indagatoria, la joven señaló: "Me inscribí en la universidad de morón en la carrera de derecho. No tengo adicciones”. Al tiempo, se refirió a su hijo Amadeo: “Actualmente estoy dándole el pecho a mi bebé y alternativamente también la fórmula".