"Yuyito" González posteó fotos con Javier Milei por San Valentín

La presentadora televisiva Amalia "Yuyito" González compartió hoy en su Instagram posteos con fotos junto al presidente Javier Milei, alusivos al Día de los Enamorados, también denominado San Valentín.

La novia del mandatario, quien meses atrás había afrontado rumores de una separación de Milei, subió varios posteos por San Valentín, uno de ellos con una foto abrazada al jefe de Estado, de cuando éste concurrió de invitado a su programa de cable.

También subió una historia de Instagram sosteniendo un corazón y otra dándole un beso en la boca a Milei. Las mismas fueron musicalizadas con canciones románticas como "Can't Help Falling in Love" de Elvis Presley, uno de los artistas favoritos del Presidente, y "Somo novios" de Luis Miguel.

El propio Milei replicó en su perfil de Instagram esas historias que subió "Yuyito".

De esa forma, ambos se encargaron de reflejar que la relación sentimental sigue en pie, luego de los rumores en sentido contrario que habían cobrado fuerza a fines del año pasado.