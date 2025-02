Cayó fuerte la compra de dólares por parte del BCRA y bajaron las reservas

El Banco Central (BCRA) desaceleró hoy fuerte las compras de divisas, al terminar la jornada con un saldo comprador de apenas US$ 23 millones.

Fue tras varias ruedas en las que venía acumulando más de US$ 100 millones diarios.

En este escenario, las reservas brutas internacionales cayeron en US$ 138 millones hasta los US$ 28.574 millones, porque el BCRA sigue interviniendo fuerte en el mercado de los dólares financieros para que no se escape la brecha con el oficial.

El dólar oficial minorista operó a $1.032,77 para la compra y $1.091,89 para la venta.

En el Banco Nación, el billete cotizó en $1.041,75 para la compra y a $1.081,75 para la venta.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista se ofreció a $1.062,50, es decir, 75 centavos arriba del cierre del miércoles.

A un día para finalizar el mes, la cotización arroja una ajuste mensual de $9 (+0,9%), cumpliendo así el Banco Central (BCRA) con la reducción del "crawling peg" anunciada.

Los contratos del dólar futuro operaron con una tendencia dispar, aunque en todos los casos con variaciones acotadas. Así, el mercado sigue "priceando" un "crawling" por encima del 1%.

Para marzo, que está por comenzar, se espera un dólar oficial a $1.082,50 lo cual daría un incremento del 1,7%. Para el mismo mes, el REM pronostica un valor de $1.065,80.

El dólar blue operó a $1.225, por lo cual la brecha se ubicó en el 16,3%.

El dólar MEP marca los $1.215,15, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 14,3%.

El Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.220,18 y el spread con el oficial se posicionó en el 14,9%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, operó en $1.406,28.

El dólar cripto o Bitcoin cotiza a $1.224,05.

El Bitcoin cae a US$ 83.702.