La escritora húngara Orsolya «Mira» Végh elogió el Bosque de Poesía de Carlos Paz

La escritora húngara Orsolya «Mira» Végh está investigando la vida intraterrenal en América Latina. De paso hacia Capilla del Monte, visitó Villa Carlos Paz y elogió el Bosque de la Poesía que conoció en el Parque Estancia La Quinta. Se interiorizó del movimiento internacional que nació precisamente en Villa Carlos Paz en el 2020 y se extendió por el continente americano y Europa.

En Parque Estancia La Quinta con la guía de su visita.

La iniciativa de los poetas Leopoldo Teuco Castilla, Aldo Parfeniuk y Pedro Solans ha trascendido fronteras y generó adhesión de muchísimos artistas de trascendencia mundial.

Végh precisó que su investigación culminará con su próximo libro, inspirado en un viaje que nació en Egipto, recorre la historia desde Hungría natal y el cristianismo místico que perduró en las cuevas y luego se propagó a través de la congregación paulista.

No es la primera vez que la escritora nacida en Budapest, donde desarrolla sus actividades y posee un teatrino underground, visita la Argentina. Sin embargo, nunca había estado en Córdoba.

En diálogo con El Diario dijo que planificó su visita a Córdoba y a Tucumán, estando en Perú, donde trabajó en Ica y en Cajamarca, sobre las grutas subterráneas. «Esa experiencia me trajo de nuevo a la Argentina. En Perú, percibí que habría un triángulo energético formado por Cajamarca, (Perú), Capilla del Monte, (Argentina) y la estancia Aurora, (Uruguay), desde donde vengo ahora. Me ayudó mucho la información que me brindaron varios escritores y creo que encontraré en Córdoba lo que presiento voy a encontrar»; sostuvo.

Por último, aseveró: «Llegué hace unos días y me siento 100% en casa; la gente de Córdoba es muy amable y siento una fuerte conexión con la historia argentina. Un día visité los centros de detención y me trajo muchos recuerdos de mis abuelos y de mis padres en la época del comunismo, años en los que yo nací. Emocionalmente, pude sentir mucho de lo que pasó en el país».

Los bosques de la poesía

«Me encantó conocer el primer Bosque de la Poesía y espero encontrar voluntarios para crear uno en Budapest. Me reuní con Pedro Solans; como dije antes, y conocí al poeta tucumano Roberto Espinoza en Salta. Espinoza tenía mucho interés sobre Hungría, mi cultura y entablamos una correspondencia. Luego, él me puso en contacto con Pedro (Solans)»; completó.