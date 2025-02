La lucha de una madre por saber la verdad sobre la muerte de su hijo

Giovanni Mvogo Ateme, de 17 años, fue encontrado muerto en la Plaza España de la ciudad de Rosario el pasado mes de noviembre. Si bien la justicia dijo que era un «suicidio», su madre asegura que no había motivo para que él tomara esa decisión y siente que la fiscal se burló de ella y actuaron con «racismo» por su descendencia camerunés.

Giovanni era jugador de vóley en el club Central Córdoba, motivo por cual vivía con su papá en Rosario.

El pasado 27 de noviembre, al terminar sus entrenamientos, regresó a su casa y volvió a salir pasada la medianoche y desde entonces no volvieron a saber de él. Cuando su padre fue a hacer la denuncia por desaparición de persona, le dijeron que encontraron un cuerpo y podría ser su hijo.

Su madre, Vanesa Palavecino, emprendió una lucha hablando en diferentes medios de comunicación locales y nacionales para visibilizar y que se investigue la verdad sobre la muerte de Giovanni.

«El 28 de diciembre el padre se levanta; al no verlo, pensó que se había ido al colegio. Lo empezó a llamar y a mandarle mensajes; al no tener respuestas, se dirigió a hacer la denuncia, donde debió esperar desde la mañana hasta las 22 horas. En ese momento le dicen que habían encontrado a una persona fallecida con sus características y que debía reconocer el cuerpo al día siguiente»; relató la mujer en diálogo con EL DIARIO.

«Nos dijeron que era un suicidio, que fue un politraumatismo por una caída de 20 metros. Empezamos a querer saber más. No preservaron el lugar, los mismos policías lo desvistieron en el mismo lugar, tiraron su ropa al piso, no la custodiaron para ver si había algún ADN. En su cuerpo había golpes, raspones en el estómago, una uña rota y los nudillos marcados. Cuando le pregunté a la fiscal, cuándo iban a estar los análisis de ADN de muestras sacadas debajo de las uñas, me respondió: ´Esa ciencia no existe en Argentina´. Nosotros creemos que alguien más estaba, que él se resistió en alguna situación. Cuando pregunté quién llamó para avisar que él estaba ahí, primero me dijeron que era una llamada anónima, luego que era un policía que estaba tomando cerveza en el lugar. Resulta que las cámaras de la zona ese día no funcionaban»; añadió la mujer.

«Yo sé que mi hijo no se suicidó, a él lo mataron. Su papá es de Camerún, me queda claro que, por el color de piel de mi hijo, la justicia está actuando de esta forma»; concluyó.