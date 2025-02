Así son los días de los bomberos de Punilla en el sur del país

Desde hace cinco días, un grupo de 22 brigadistas forestales de la provincia de Córdoba trabaja incansablemente en la línea de fuego, enfrentando las llamas que afectan el sur del país. A pesar de las duras condiciones, todos se encuentran en buen estado de salud y continúan desempeñando su labor sin descanso, con un fuerte sentido de vocación y compromiso hacia la comunidad aseguraron desde bomberos de Icho Cruz.

El día de un brigadista comienza muy temprano. Se levantan y, antes de todo, se lavan la cara para despejarse y prepararse mentalmente para el desafío que les espera. Tras ponerse el equipamiento adecuado, desayunan rápidamente y se alinean en filas, listos para dirigirse al campo de batalla. Saben que cada jornada será un nuevo reto, pero lo enfrentan con valentía y amor por lo que hacen. Es un trabajo que, aunque agotador, se realiza con un sentido de abnegación y responsabilidad.

El almuerzo es, muchas veces, una pausa breve y casi siempre en medio del trabajo. No tienen la comodidad de un descanso largo, por lo que se sienten afortunados cuando logran sentarse un momento para comer la ración que llevan consigo desde la mañana. No importa si la comida está fría o si el sabor no es el mejor; lo que verdaderamente importa es poder ingerir algo que les brinde la energía necesaria para continuar enfrentando el fuego. La prioridad siempre es el trabajo y el bienestar del equipo.

Las jornadas de trabajo son intensas, pero al final del día, los brigadistas regresan al campamento. Aunque están agotados físicamente, su espíritu sigue intacto. Llegan satisfechos por lo logrado, sabiendo que cada esfuerzo contribuye a controlar el incendio y proteger la vida de las personas. Tras un merecido baño, se preparan para la cena y, finalmente, para descansar, recargando energías para un nuevo día de lucha.

El trabajo de estos brigadistas no solo es un ejemplo de valentía, sino también de compromiso con su comunidad y con su provincia. Desde Córdoba, sus familias, amigos y compañeros del cuartel les envían constantemente mensajes de apoyo, fuerza y agradecimiento por el incansable esfuerzo que realizan día tras día.

"Gracias brigadistas cordobeses por representar a Córdoba siempre de la mejor manera", se lee en los mensajes de aliento. Cada palabra de apoyo les renueva las energías y les da la motivación para seguir adelante con su misión. Además, se agradece a los compañeros de los cuarteles que forman parte de esa hermosa fila, uniendo esfuerzos para combatir los incendios.