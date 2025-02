Fernán Quirós cuestionó la salida de la Argentina de la OMS

Buenos Aires. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, cuestionó la decisión del Gobierno de desvincular a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Los gérmenes no respetan fronteras, ideologías ni tipos de países”, afirmó ayer.

Según explicó el vocero Manuel Adorni, la decisión del Ejecutivo se basa en las profundas diferencias con la gestión sanitaria de la pandemia de coronavirus. Al respecto, el ministro porteño opinó que -sobre todo en períodos de brotes- es “muy importante” la coordinación sanitaria entre países, aunque admitió “dificultades” durante la crisis sanitaria iniciada en 2020.

“La OMS es el principal instrumento que tenemos. Por supuesto, no es perfecto, ha tenido dificultades para la coordinación en el período de la pandemia, pero necesitamos fortalecer las estructuras que nos ayudan a coordinar”, explicó, en declaraciones a El Observador.

En esa línea, agregó que la Argentina debe tener una “institución de coordinación”, ya sea la OMS u otra. “Todavía no hemos escuchado la propuesta de coordinación sanitaria que vamos a tener para adelante. Más allá de que estén en esta organización o en otra, lo importante es que las políticas de coordinación sanitarias son indispensables en los periodos pandémicos en los que estamos viviendo”, concluyó.

La novedad fue anunciada por el vocero Manuel Adorni y luego informada a través de un comunicado oficial. En el texto difundido señalan que, para el Ejecutivo, la organización falló en su mayor prueba de fuego y promovió cuarentenas “eternas sin sustento científico” cuando le tocó combatir la pandemia de COVID-19.

“Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además, ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países”, se lee en el comunicado.

Y subraya: “Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro”.