"Hace dos días que no duerme": Alejandro Cipolla contó cómo pasó la noche Morena Rial

Tras la detención de Morena Rial, su abogado, Alejandro Cipolla habló con la prensa y reveló que la influencer se encuentra en un estado emocional poco estable. Además, sostuvo que su representada considera que es inocente y que nada se le debería reprochar.

“Hay veces que es complicado si hace 2 días no duerme porque en la primera comisaría no había colchón ni lugar a donde dormir y después el tema de la alimentación y hay varios factores que son decisivos”, contó sobre la noche de Morena detenida.

El abogado aseguró que todavía no pudo acceder al expediente de la causa ni hablar de lo ocurrido: “No, no pude hablar, lo que traté ayer es de resguardar la psiquis de ella para que estaba desbordada, así que no quería sumarla tampoco con un interrogatorio, más aún cuando yo no había visto la prueba en el expediente, es decir, no tenía sentido jurídico ni lógico”.

A su vez, mencionó el estado emocional de su representada: “Tristeza por no estar con el hijo, confusión y una cierta impotencia, porque ella considera que es inocente y que nada se le debería reprochar”.

Sobre que vinculo mantenía Morena Rial con los otros involucrados en el caso, Cipolla sostuvo: “Los conocía y nada más. Después de la primera detención había cortado todo tipo de vínculo, ya no estaba más, por eso la idea de ella ya era quedarse a vivir acá en Buenos Aires, comenzar su carrera de abogacía y trabajar en mi estudio, pero bueno, lamentablemente sucedió otra cosa y bueno, ahora veremos cómo se puede solucionar”.

“Es que las imágenes, vuelvo a reiterar, es un extracto ínfimo en donde no se ve ningún tipo de accionar delictivo, lo que debería para hacer una evaluación completa, debería ver el video cuando estas personas regresan al vehículo para ver la actitud de ellos o si llevaban algo en la mano que podría indicar que Morena sí tenía conocimiento”, explicó sobre el video de Morena que circula en redes sociales.

Finalmente, Cipolla sostiene que su representada le dijo que “que no pasó absolutamente nada” de lo que se comenta.