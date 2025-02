La Legislatura de Córdoba comenzó un nuevo período de sesiones ordinarias

Este miércoles, tras la apertura formal del 1 de febrero, la Legislatura de Córdoba comenzó con las sesiones ordinarias de 2025. Así, presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto, se llevó adelante la primera sesión del 147° periodo legislativo. De esta manera, la Unicameral continúa con su tradición de contar con el calendario anual más largo de todo el país.

En la jornada, que inició sobre las 14:30 horas, el proyecto 41703 para instruir a los senadores y a los diputados nacionales por Córdoba para que acompañen la derogación del régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), regladas por la Ley N° 26571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. No obstante, no obtuvo los votos necesarios para su tratamiento sobre tablas.

El argumento, presentado por Miguel Siciliano, al solicitar la reconsideración de la iniciativa, es que las PASO en Argentina no han dado resultado. “Significan un enorme gasto del Estado, sin contar lo que implica para la ciudadanía ir tantas veces a las urnas, y no hemos logrado que sirvan efectivamente. Por eso creemos que deben ser eliminadas. ¿Queremos que el Estado gaste 200 millones de dólares en unas elecciones que no ayudaron a la democracia y que siga poniendo plata en los partidos políticos y no en obras para la gente? Lo que buscamos es que la Legislatura tenga un mensaje contundente sobre este tema en debate a nivel nacional”, sostuvo el legislador.

Además, el jefe del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba agregó : “La oposición tendrá que explicar por qué hacen una cosa a nivel nacional y otra a nivel provincial. En consonancia con lo plantea el gobernador Llaryora, lo que plantea el presidente Milei y otros dirigentes nacionales a los que responden estos legisladores, hay que eliminar las PASO. Pensemos en ser coherentes. Se cansan de decir que piensan igual que el presidente y votan en contra de lo que propone”.

Comisión antinarcotráfico

En labor parlamentaria se acordó dejar conformada la comisión legislativa para el Seguimiento y Control de la Lucha contra el Narcotráfico en la Provincia y la iniciativa fue aprobada en el recinto. La misma, en cumplimiento con el artículo 25 de la Ley 10.200 de creación de las Fuerza Policial Antinarcotráfico, estará integrada por el presidente provisorio y los vicepresidentes de la Unicameral; los presidentes de los bloques políticos de la mayoría, de la primera y segunda minorías, y uno por las restantes minorías; y por los presidentes de las comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales; y Adicciones y Culto.

A esta altura de la sesión, promediando las 16 horas, Prunotto fue reemplazada por el presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres Lima.

Declaraciones

Los legisladores aprobaron por mayoría una serie de reconocimientos, beneplácitos y declaraciones de preocupación.

Entre ellos, se destaca la compatibilización de proyectos solicitando el repudio al discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, en el cual descalificó y atacó a la igualdad de género, la diversidad sexual, la justicia social y la protección del medio ambiente.

También, se avaló el beneplácito por la restitución de la identidad de la nieta 139 recuperada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Además, la Unicameral adhirió a festivales populares a realizarse en toda la provincia, como los Carnavales de la localidad Del Campillo, en el departamento General Roca; el Encuentro de Colectividades de Alta Gracia, ciudad del departamento Santa María; y la primera edición del Festival del Corazón de Ansenuza, a desarrollarse el día 22 de febrero en la localidad de Puesto de Castro, del departamento Río Seco.

Cabe mencionar que la jornada legislativa inició con un minuto de silencio por el fallecimiento de los exlegisladores Miguel Angel “Piki” Majul y Ricardo Fonseca.

Licencia

Por otra parte, en la primera sesión ordinaria de 2025, asumió la legisladora Doris Mansilla (Hacemos Unidos por Córdoba) en reemplazo de María del Rosario Acevedo, quien se encuentra de licencia.