Valentina Cervantes confirmó su reconciliación con Enzo Fernández

A cuatro meses de hacerse pública la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, la modelo confirmó que se reconciliaron.

El viaje de Cervantes con sus hijos a Inglaterra para festejar Año Nuevo se convirtió en un momento clave en esta reconciliación. Enzo Fernández volvió a disfrutar de sus hijos junto a la madre de los mismos en una cena de amor y alegrías para recibir el 2025, la cena en la que se dio cuenta que su vida debía ser al lado de Cervantes.

En este sentido, la influencer se comunicó con Desayuno Americano en el aeropuerto, a punto de arribar a su vuelo con destino a Inglaterra, y contó los detalles de su reconciliación, además de especificar cuáles son sus planes en torno a su vida laboral. Primero, expresó que sus expectativas son “buenas”, y luego desmintió el rumor que afirmaba que otros jugadores de la Selección estaban buscando conquistarla, aunque también confirmó que, de todas formas, si fuese cierto solamente se lo contaría a su novio. “Enzo sabe que no me escribió nadie”.

Frente a la pregunta sobre la charla de reconciliación, Valen se refirió a la conversación que tuvieron en Año Nuevo: “Somos una familia, también somos muy jóvenes y nuestros hijos son muy chicos. Mientras haya amor y una buena charla no hay nada que no se pueda arreglar”.

A su vez, contó que “las veces que pueda” va a tener pensado regresar a Argentina para continuar su trabajo en Multitalent, pero también agregó que su hija Olivia asiste al colegio en Inglaterra: “Mi vida va a ser allá”. Sobre esto, aclaró que cada vez que deba regresar lo haría solo con su bebé, ya que la hija mayor de ambos “se queda muy bien con el papá”.

Por otro lado, aseguró que no le interesa lo económico, algo que reflejó también en los inicios de su relación, cuando apoyaba y acompañaba a Enzo antes de su éxito. Al mismo tiempo, aseguró que antes de la separación estaba “acostumbrada” a vivir más para sus hijos y acompañar a Enzo en su carrera, pero expresó que ese hábito cambió gracias a la separación: “Al venir acá descubrí una parte mía que antes no conocía porque estaba solo abocada a mis hijos”.

La modelo aseguró que no hubo reproches en su charla de reconciliación, pero sí confesó que su novio le preguntó si había estado con alguien: “Una vez separados cada uno podía hacer lo que quiera”. Por su parte, ella prefirió no preguntar sobre la vida amorosa del papá de sus hijos mientras se mantenía la ruptura: “Ya es parte del pasado. Si empezamos a remover todo eso es imposible volver”.



Además, definió como “el momento clave” de la reconciliación cuando el jugador tomó cuenta de que quería volver con ella: “Se dio cuenta de que nos extrañaba como familia, que me extrañaba a mí. Capaz nos hizo bien a los dos esta separación para que se dé cuenta de un montón de cosas”.