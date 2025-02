Se disparó el consumo por el calor y piden cuidar el agua

A causa de las altas temperaturas se disparó el consumo de agua potable en la ciudad de Villa Carlos Paz. Desde la Subsecretaría de Agua y Saneamiento pidieron a vecinos y turistas que hagan un uso responsable del recurso hídrico.

Debido a la intensa demanda registrada durante este sábado 8 de febrero, se registran problemas de presión en algunos sectores y se encuentra trabajando al máximo la planta potabilizadora de Cuesta Blanca.

Se recomienda cuidar las reservas de domicilios y hacer un uso responsable y racional del recurso.

«Seamos solidarios, prioricemos el consumo humano. Se recomienda no regar, no llenar piletas, no lavar autos ni veredas»; expresaron desde la Municipalidad.