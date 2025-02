¿A cuánto puede llegar la máxima en Villa Carlos Paz?

Un alerta por temperaturas extremas se encuentra vigente en la Provincia de Córdoba y se anticipa un domingo con máximas que se ubicarían en torno a los 40º. En la ciudad de Villa Carlos Paz, se vivirá una jornada infernal y será la ocasión propicia para disfrutar de balnearios tradicionales como Playas de Oro, El Fantasio o El Diquecito.

Desde las primeras horas del día, el calor se hace sentir en las sierras cordobesas con mínimas de 25 grados.

Sin embargo, se estima que hacia la tarde la temperatura podría trepar hasta alcanzar un nuevo récord.

Ante la ola de calor, se recomienda beber mucha agua, no exponerse al sol, no hacer actividad física, brindar a las mascotas un espacio que no reciba el impacto del sol y vestir con ropa holgada y de colores claros.