Alberto Fernández: "Pasé de ser un tibio a un agresor"

El expresidente Alberto Fernández rechazó las acusaciones de su expareja Fabiola Yáñez, quien lo señala por haber ejercido violencia de género en su contra, al asegurar que la madre de hijo padece de una enfermedad y es adicción al alcohol.

“En mi vida hice algo parecido a eso, quien me conoce sabe. No sé cómo pasó. Son esas cosas que ocurren casi mágicamente por imperio de lo mediático, pero yo pasé de ser un tibio a un agresor. No tengo la menor idea como ocurrió. La verdad es que no tiene nada que ver con mi conducta eso”, sostuvo en una entrevista que brindó a Perfil

En la misma línea, luego de haber sido denunciado penalmente, y señado de golpearla mientras cursaba el embarazo de su hijo menor, Francisco, el exmandatario respondió: “¿Cómo voy a patearla en el piso? Yo estuve 18 años casado con la mamá de Tani, y estuve 11, 12 años con Vilma. Hasta el día de hoy tengo un vínculo espléndido con las dos y me siguen llamando y me siguen saludando para Navidad, para fin de año, y están preocupadas y me preguntan, ¿qué pasó, me volví loco un día?”.

“Cuando apareció la famosa foto en el teléfono de María Cantero, que yo nunca la vi hasta que apareció publicada, y ella no sabía decirme de qué día era la foto que tenía María Cantero. Ahora, como ella estaba muy enojada conmigo porque me atribuía a mí la responsabilidad de no parar mediáticamente esa avanzada sobre ella por el tema de la foto, creo que la agarró en un mal día”, explicó Fernández.

Asimismo, agregó: “No hay una amiga de ella que diga que alguna vez Fabiola le habló de este tema. La familia de ella dice que Fabiola nunca le habló de este tema. No hay un médico que haya dicho que alguna vez la atendió. No hay un psicólogo. Hay una pericia psiquiátrica de noviembre del año 2023, que ella se hace y presenta la razón de ser de su malestar psicológico por el problema de los medios, que yo lo creo. Creo que efectivamente le han hecho un daño psicológico enorme”.

En otro pasaje de la entrevista el exmandatario admite haber ido y vuelto en la relación con la experiodista a la que conoció en 2016, y que -reconoce- debió practicarse -al menos- dos abortos de los que no supo hasta que estuvieron efectuados. “Fabiola tiene un problema de salud que yo creo que es determinante en todo esto que estamos viviendo. Y no quiero entrar en el juego mediático que propuso la querella, porque me parece que finalmente le hace mucho daño también a ella, no solamente a mí”, argumentó.

“Ahora, ese hecho no es como ella cuenta, para nada fue así. Fue una decisión de ella y siempre ha tenido un problema para asumir la idea de la maternidad. No fue conmigo, antes de conocerme, tenía ya un problema para resolver el tema de la maternidad, me parece que el tema la asustó”, completó respecto a la decisión de Yáñez de no continuar cursando el embarazo.

Además, el mandatario hizo alusión a la intención de su pareja de tratar sus problemas psicológicos en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) fundado por Facundo Manes, aunque asegura haberse mantenido al margen del tratamiento. “Después vino el diagnóstico, que eso lo reservo, está dicho en el expediente, pero lo reservo. Ella se puso muy mal, volví a hablar con Facundo y él me planteó que era un diagnóstico complejo, hizo un par de comentarios más, que también reservo, pero así ocurrió”, especificó.

Alberto Fernández reveló además que, tiempo más tarde, luego de la propuesta de Cristina Kirchner para ser candidato del Frente de Todos en 2019, le planteó a Fabiola Yáñez si iba a poder enfrentar la exposición, a lo que ella decidió quedarse para transformarse en primera dama.

Una vez mudados a la Quinta de Olivos, el exjefe de Estado calificó la convivencia como “buena, con problemas, con dificultades, porque esas dificultades de salud que Fabiola atravesaba, y atraviesa, son problemas que hacen muy difícil la vida para el que acompaña”, y detectó la foto en del cumpleaños de Yáñez en plena pandemia como “el quiebre de la relación”.

“La quise mucho a Fabiola, y la verdad, una de las cosas que más me apena de todo esto es que yo sé que he sido la persona que más trató de ayudarla en estos temas. La quise mucho, no voy a negarlo”, sostuvo, y agregó: “Ella tiene un problema de alcoholismo que tiene como diferentes etapas, y en una de sus etapas se pone muy violenta, insulta, dice cosas gravísimas y después se pone violenta físicamente. Lo que yo hacía era esquivar eso, pero no era que yo la estaba agarrando”.

Pese a los golpes en las fotos que presentó la experiodista en la causa, Alberto Fernández tomó distancia de las acusaciones al sostener que solo intentaba “agarrarle las muñecas para que no revoleara los brazos, y después generalmente se desmoronaba y entraba en un proceso de angustia muy profunda”. “Lo que sí es llamativo del golpe en la axila, primero que es muy difícil zamarrear a alguien a esa altura, sinceramente. Generalmente se zamarrea a alguien, calculo yo, a la altura de los codos. Y si uno lee la historia clínica de Ineco, una de las observaciones que hay es que ella, después de tomar, suele caerse en las bañeras. Para despabilarse trata de bañarse, y suele caer en la bañera, y se cayó muchas veces en las bañeras”, se escudó.

El video con Tamara Petiinato en el despacho presidencial

A meses de la filtración del video en el que se lo ve conversar con la periodista Tamara Pettinato, en su despacho de Casa Rosada, mientras esta tomaba cerveza, y él le pedía palabras de amor, en paralelo a su relación con Fabiola Yáñez, Alberto Fernández optó por desmentir los registros fílmicos.

“¿Cómo ocurrió ese video? Ella me pide un reportaje para la televisión china, me dice: ‘Me ayudas si me das el reportaje porque me gano unos pesos’. Le pregunté cuáles eran las preguntas, me las manda, eran cinco, todas preguntas que no tenían ningún conflicto. Le dije, ‘dale, venite antes’, comemos algo, y después hacemos el reportaje”, narró.

Además, sumó: “Ese día ella trabaja en el programa de Ernesto Tenenbaum, que es alguien a quien también le guardo mucho afecto, más allá de lo crítico que es conmigo y que le tengo mucho respeto intelectual. Ernesto, esa mañana había sido despiadado conmigo. Entonces, empecé a decirle, vos no podes no contradecirlo a Ernesto, cuando él dice estas cosas. ‘Dejate de embromar’, me dice Tamara. Entonces empecé a decirle, vas a hacer un video diciéndome que me amás, que me querés y se lo vamos a mandar para que vea que, pese a lo que él dice, vos me querés. Ese es el sentido del video”.

“De hecho, ella está en pareja con un funcionario mío. Es todo muy ingrato, tiene un hijo. La forma en que trataron a Tamara es de una injusticia increíble. Y si hay algo de lo que no reniego y de lo que agradezco, es de ser amigo de Tamara. Es es una charla entre dos amigos, hagan abstracción del sexo, es una charla entre dos amigos. Si esa misma charla la habría tenido con un amigo, no pasaba nada”, explicó.

Causa de los Seguros

Por último, hizo alusión a la causa de los Seguros en la que se lo involucra luego de que dictara un decreto para que todos los organismos del Estado contraten servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiada del Banco Nación.

La Justicia federal investiga el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios, entre los que figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del ex mandatario, María Cantero, quien fuera alumna suya en 1990 y su asistente durante la presidencia.

Si bien Fernández reconoció mantener una relación de afecto cordial con Martínez Sosa, rechazó que fuera en términos comerciales. “Sería injusto si dijera que alguna vez Héctor Martínez Sosa me habló en relación a un contrato de seguros. Héctor Martínez Sosa, heredó uno de los brokers más grandes que había en la Argentina, que fundó su padre, Héctor Martínez Sosa padre, que fue un vicepresidente de Boca muy famoso porque compraron a Maradona, un hombre con muchos vínculos, que tenía un gran broker de seguros. Él lo hereda y lo potencia, toda su vida trabajaron con seguros del Estado”, descritió.

“En la Argentina, los seguros del Estado desde época de Perón hasta Menem, siempre estuvieron en manos de una empresa del Estado. Era la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Todos los seguros del Estado se aseguraban con la Caja Nacional de Ahorro de Seguros. Y en aquel momento había un solo reasegurador. O sea que además, el reaseguro del Estado también quedaba en el Estado. ¿Cuál era la lógica? Que los dineros públicos siguieran quedando en manos públicas, porque son herramientas de política económica muy fuertes”, explicó además.

En sintonía, añadió: “Lo que pasó es que muchos dijeron que necesitaban alguien que los asesore y entonces pidieron a Nación Seguros, que le nombre un asesor. Generalmente a los asesores los eligen los asegurados. Entonces así aparecen éstos, que no son intermediarios, sino que son asesores de seguros. Si se toma todos los seguros del Estado, los que tuvieron asesoramiento del seguro son muy pocos".

“No es todo el Estado, son muy pocos. Esa medida pasó por Nación Seguros, por el Banco Nación, por el Ministerio de Economía, por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría Legal y Técnica. Venía con un artículo tres que decía cómo era la intervención de los brokers, y yo saqué ese artículo, lo eliminé”, concluyó al tiempo que acusó a la administración de Javier Milei de utilizar la causa para “salpicar de hechos de corrupción” su Gobierno. (NA)