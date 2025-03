Fundación Freinet dictará un curso en Carlos Paz para directivos de escuelas

La Fundación Freinet dictará en la ciudad de Villa Carlos Paz un curso de formación para la gestión directiva de colegios y escuelas. La intención es resignificar el PEI y potenciar el PMI para la mejora de la calidad educativa y estará destinado a docentes de nivel inicial, primario y secundario.

El curso tiene una duración de 40 horas reloj, las cuales se brindan en el colegio IESS de Villa Carlos Paz (Solís 283).

Las clases son brindadas por los profesores Edmundo Gómez y Ricardo Luna.

El director académico de la Fundación Freinet, Ricardo Luna, aseguró: «Desde el 2019, la fundación dicta capacitaciones en modalidad presencial y virtual. En un principio, lo hicimos en Córdoba y en la pandemia, llegamos a otras provincias. Hemos tenido asistentes de otros países, con temáticas siempre relacionadas con la demanda de los colegas de capacitarse para ser directivos. No contaban con ofertas que fueran acordes a los requerimientos o que implicaban hacer una carrera de posgrado. Los fundadores somos un grupo de colegas, que somos directores, hemos rendido concursos y tenemos experiencia en la gestión».

«También hemos ido desarrollando otras propuestas, no solo para quienes buscan formarse como directores y vicedirectores, sino también para quienes se quieren capacitar en lengua, matemáticas y educación especial, en los distintos niveles. El teórico muchas veces explica el qué, pero no el cómo, y eso uno lo va obteniendo en la práctica. Entonces lo que hacemos es traer esa experiencia: los problemas complejos en la vida escolar, cómo se aplican los protocolos de actuación frente a una situación que implica trabajar con los derechos y obligaciones de los actores y las problemáticas sociales. Si hay una pelea, una vulneración de algún derecho, el consumo de sustancias, cómo trabajar eso con los adolescentes, siempre parados en un enfoque resolutivo y preventivo, no llegar tarde a la intervención, sino poder actuar antes»; reconoció Luna.

«Este curso está enfocado en desarrollar procesos de planificación que ayuden a anticipar este tipo de cosas y a que toda la comunidad trabaje en función de eso y un trabajo en equipo de toda la escuela»; completó.