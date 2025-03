Murió David Johansen, cantante de los New York Dolls y uno de los pioneros del punk

El otrora líder y último integrante de la banda punk New York Dolls, David Johansen, murió este viernes a los 75 años en su casa de Nueva York, informó hoy su hija Leah Hennessey.

Johansen, que semanas atrás había anunciado que llevaba años batallando con un cáncer ya en etapa 4, un tumor cerebral y una fractura de espalda, fue una de las grandes figuras del mencionado grupo de estilo proto-punk y actuó en películas como Scrooged (Los fantasmas contraatacan, 1988).

El músico natural de Staten Island había cumplido 75 años el pasado 8 de enero y deja atrás toda una trayectoria ligada a la música, desde que comenzara siendo adolescente en la banda local Vagabond Missionaries para después unirse a los New York Dolls, allá por 1971.

Dos años más tarde llegaría su primer álbum, New York Dolls, en los que mostraban una disruptiva estética vestidos de drag y ucon n sonido propio del rock duro y el glam pop que servían como oda a una juventud con ansias de libertad.

Pero, aunque sus álbumes fueron aclamados por la crítica, no se vendieron bien, y los Dolls se hicieron conocidos tanto por la adicción a las drogas como por las travesuras salvajes de algunos de sus miembros.

Los New York Dolls se separaron en 1976 y Johansen continuó actuando y lanzando álbumes como solista, a menudo tocando canciones de su anterior banda de manera conjunta con su colega de grupo Sylvain Sylvain.

A finales de los 80, se rebautizó como el cantante de salón Buster Poindexter, como parte de una ola de sonidos jazzeros, actuando con la banda de Saturday Night Live y obteniendo éxito con la canción Hot Hot Hot.

Los New York Dolls se reunieron en 2004 con Johansen, Sylvain y Arthur Kane, y lanzaron tres álbumes y se embarcaron en varias giras.

Además, Johansen se prodigó en la gran pantalla con Car 54, Where Are You?, Let it Ride y Mr. Nanny, entre otras producciones.

En 2023, Martin Scorsese y David Tedeschi dirigieron el documental Personality Crisis: One Night Only donde retrataban la figura de Johansen como pieza capital del movimiento punk y glam en Estados Unidos.