Trump “el pacifista”

Donald Trump hizo campaña electoral con piel de cordero, diciendo que él terminaba con la guerra de Ucrania en dos días, y que, si él hubiera sido el presidente en vez de Joe Biden, esa guerra no hubiera ni comenzado, y algo parecido con Medio Oriente.

Sin embargo, lo que está mostrando en sus primeros dos meses como inquilino de la Casa Blanca, es muy distinto, y vamos a ir por partes para analizar cómo está cambiando el mundo con él.

En la última semana, Israel ha asesinado a casi mil palestinos en la Franja de Gaza, entre ellos, más de 300 niños, haciendo saltar por el aire el endeble cese el fuego que regía desde enero pasado. Y todo esto no solo con la anuencia, sino con el aliento de Washington.

El embajador de Israel en la ONU, Dany Danon, dijo: “No mostraremos piedad”, una frase que denota el espíritu genocida del gobierno de Netanyahu, porque no es una frase bélica que habla de combatir, vencer al enemigo, es una frase orientada a la aniquilación de un pueblo. Pero siguen usando cínicamente a los rehenes en manos de Hamás, mientras que la realidad es que no les importan los rehenes. Está claro que por la vía de las armas nunca recuperarán los rehenes. Durante más de un año y medio de masacres, Israel ha demostrado ampliamente su ineptitud y su fracaso en cada uno de los objetivos planteados: NO ha rescatado a los rehenes, casi todos los rehenes que volvieron con sus familias, fueron fruto de las negociaciones y del intercambio por prisioneros de guerra palestinos; NO desmanteló la infraestructura militar de Hamás; NO desalojó a Hamás del poder. Es decir, NO cumplió con ninguno de los objetivos declarados públicamente por el propio gobierno de Tel Aviv. Eso sí, aniquiló a 60 mil seres humanos, la mayoría civiles y muchos de ellos mujeres, ancianos y niños. Par el genocidio, Israel es muy efectivo.

Esta realidad, su falta de interés en los rehenes, está provocando una ola de reacción dentro de la sociedad civil israelí, encabezada por los familiares de los más de 50 rehenes que todavía están en manos de Hamás, y secundada por los partidos de izquierda, tanto el laborismo como Meretz y el Partido Comunista.

Pero, así como Israel muestra su incapacidad para resolver los problemas y pone en riesgo a su propia población, también Estados Unidos está mostrando una debilidad nunca antes vista.

Consecuentemente con su historia, Yemen es uno de los países que más claramente está apoyando a Palestina en esta hora incierta. En esta semana, Yemen bombardeó con éxito dos veces el aeropuerto Ben Gurión, obligando incluso a la evacuación del propio Netanyahu, y también atacó otras partes de la Palestina ocupada por la potencia colonialista y ocupante.

La represalia vino principalmente de Estados Unidos y sus postaaviones que surcan el golfo de Adén y el paso al Mar Rojo. Esa es la vía que lleva al Canal de Suez para luego encarar el Mar Mediterráneo, una vía fundamental para el comercio mundial, y sobre todo para el tráfico petrolero. Del otro lado del Golfo de Adén está el Cuerno de África y actúan los piratas modernos, por eso, sería interés de la comunidad internacional contar con el apoyo de Yemen para poder establecer cierto orden y paz en esa vía, pero otra vez, a Estados Unidos no le interesa eso, sino continuar con sus políticas belicistas, lejos de aquella imagen pacifista que vendía Trump en campaña. El magnate inmobiliario acaba de decir: “Esta no será una guerra justa, los aniquilaremos completamente”, en referencia a los hutíes de Yemen, y en otra expresión inconfundiblemente genocida.

Esta actitud responde a dos intereses: uno es el económico, la famosa Riviera de Gaza, un paraíso del juego, el contrabando, las drogas y la prostitución que quiere construir Trump luego de ejecutar una limpieza étnica y vaciar de palestinos su propia tierra (https://www.youtube.com/watch?v=PslOp883rfI). El otro objetivo es atacar a Yemen para atacar por elevación a Irán, en una muestra más de su desconocimiento tanto de historia, como de política internacional.

Desde lo histórico, no tiene idea de la tradición del pueblo yemení, tanto en sus luchas propias como en la convicción panarabista, en contra del injerencismo saudí y en solidaridad con los palestinos. Y en política internacional, Trump no entiende lo que está pasando en el mundo con la reconfiguración geopolítica y la dimensión que ha tomado Irán, dentro de los BRICS y en asociativismo con los dos gigantes de esta época: China y Rusia.

Por todo esto, quedó muy lejos el Trump pacifista