«Andrea, el árbol y la cruz», la memoria viva de Andrea Castana

El libro «Andrea, el árbol y la cruz», la investigación que realizaron los periodistas Santiago Solans y Magalí Farías sobre el crimen de Andrea Castana, ocurrido el 11 de marzo de 2015 en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz, fue presentado el jueves pasado a sala llena en el espacio SUM 38 (Güemes 38).

En la primera fila, estuvieron sentados los padres de Andrea, Luis Castana y Alicia Villafañe, y la familia de Ingrid Vidosa, quien también fue asesinada en La Cruz en agosto del 2015. Además, hubo un especial recordatorio para el fotógrafo Hernán Sánchez, que había desaparecido en diciembre del 2014 y fue encontrado sin vida en un sendero de la calle La Rioja, mientras se rastrillaba el lugar para dar con el paradero de Andrea.

«Andrea, el árbol y la cruz» fue publicado el pasado 8 de marzo por la Editorial Corprens, con edición y corrección a cargo de Clara Gagliano y diseño y maquetación de Fabián Torres. A lo largo de sus páginas, se reconstruye una de las historias más oscuras de la crónica policial en la Provincia de Córdoba, un crimen que permanece impune una década después.

Entre los presentes, hubo vecinos, familiares, amigos y dirigentes de todas las expresiones políticas de la ciudad.

Solans y Farías hicieron una invitación a ejercitar la memoria colectiva, a repasar los sucesos ocurridos en aquellos fatídicos días y renovar el clamor por justicia a diez años del femicidio. No sólo se hizo un repaso de la causa, sino que también se puso en contexto los aciertos y errores que tuvo la investigación y las instancias actuales que presenta el caso.

«Andrea era una persona con una espiritualidad muy profunda, era budista, y no consideraba la muerte como un final. Para el budismo, aceptar nuestra finitud y desprenderse de nuestro cuerpo no es más que un comienzo. Indudablemente, ella fue víctima de un asesinato y no pudo elegir cómo ni cuándo hacerlo, pero de todas formas, nos gusta pensar que Andrea fluyó por estas dos orillas -que son la vida y la muerte- y alcanzó otro plano. Eso es algo que el asesino no le pudo quitar»; sostuvieron los autores al cierre de la presentación, que además permitió hacer un acercamiento a la vida de Andrea.