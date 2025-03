Cristina Kirchner y el caso Vialidad: ¿Es posible que la Corte anule su condena?

La situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo uno de los temas más candentes de la política argentina. Condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso Vialidad, la exmandataria enfrenta un escenario complejo en el que la Corte Suprema de Justicia podría tener la última palabra. Sin embargo, según fuentes judiciales, es "muy difícil" que el máximo tribunal anule su condena, publica el diario Clarín.

El caso Vialidad, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su gestión, lleva nueve años en los tribunales. Durante este tiempo, 15 jueces de distintas instancias han confirmado la condena contra Cristina Kirchner. Además, la Corte Suprema ya ha rechazado siete recursos extraordinarios presentados por su defensa, lo que refuerza la idea de que es poco probable que la sentencia sea revocada.

La defensa de la expresidenta presentó recientemente un recurso de queja ante la Corte Suprema, argumentando que no se respetaron garantías procesales durante el juicio. Sin embargo, expertos jurídicos señalan que este recurso tiene pocas chances de prosperar, dado el historial del caso y la solidez de las pruebas presentadas.

¿Qué pasará si la Corte rechaza el recurso?

Si la Corte Suprema rechaza el recurso de queja, la condena quedará firme y el Tribunal Oral Federal 2 deberá ejecutar la sentencia. En este escenario, Cristina Kirchner podría enfrentar prisión domiciliaria debido a que supera los 70 años, tal como lo establece la ley argentina. No obstante, su defensa ya ha anunciado que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si es necesario. Sin embargo, este proceso no suspendería la ejecución de la pena, lo que significa que la ex presidenta podría cumplir su condena mientras se resuelve el recurso internacional.

Acusaciones de persecución

Desde el kirchnerismo, la condena es vista como un intento de persecución política. Dirigentes cercanos a Cristina han acusado al gobierno de Javier Milei y a sectores de la Justicia de estar detrás de una "operación judicial" para debilitar políticamente a la exmandataria. Sin embargo, analistas coinciden en que Cristina ya no cuenta con el mismo poder político que en el pasado, lo que reduce su capacidad para influir en los procesos judiciales.

Además del caso Vialidad, Cristina Kirchner enfrenta otros juicios pendientes, como las causas Cuadernos, Pacto con Irán y Hotesur-Los Sauces, que podrían complicar aún más su situación legal.

Ante este panorama, se especula con una posible estrategia para evitar la prisión: presentarse como candidata a diputada nacional en las próximas elecciones. Si resulta electa, Cristina obtendría fueros parlamentarios e inmunidad de arresto, lo que le permitiría evitar la ejecución de su condena. Sin embargo, esta maniobra no está exenta de riesgos, ya que podría generar un fuerte rechazo en la opinión pública y profundizar la polarización política. (NA)