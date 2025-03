Capacitan en Carlos Paz sobre reinserción de menores que cometen delitos

Villa Carlos Paz. Se lleva adelante en el auditorio de la Municipalidad de Villa Carlos Paz una capacitación a personal que se desempeña en el Ministerio Público Fiscal, para trabajar en un programa de reinserción a la sociedad de menores punibles y no punibles que cometen delitos.

Agustina Olmedo, secretaria general del Tribunal Superior de Justicia, brindó detalles del programa que se lleva adelante en la ciudad de Córdoba y busca implementarse en el interior de la provincia.

"Esta capacitación es conforme a un programa de Naciones Unidas, que ha aprobado extender la práctica de la justicia restaurativa en el interior de la provincia. En este momento se lleva a cabo un taller presencial que ha convocado a las sedes más cercanas para que asistan y puedan seguir capacitando a los facilitadores, quienes el día de mañana van a abordar a los chicos en las cámaras Gesell. Que asuman la responsabilidad e individualicen a las víctimas", señaló Olmedo.

"Es para menores, tanto punibles como no punibles. En Córdoba capital, donde se aplica el programa, los facilitadores son de los centros del Poder Judicial. En el caso de los que están en el centro Esperanza, el abordaje se lleva adelante por parte de facilitadores del SENAF que han sido capacitados".

"En Córdoba estamos con el programa desde agosto de 2023. De los 32 casos finalizados, solo 7 volvieron a cometer hechos delictivos, es decir, que tenemos buenos resultados hasta el momento. Esto se está desarrollando; tiene un año y medio recién. Queremos que individualicen a la víctima. Es muy común cuando uno trabaja con los chicos que ellos no individualizan a la víctima. El programa también prevé la intervención de la víctima que haya sufrido un estrés postraumático pueda empoderarse del delito por el cual ha sufrido", siguió explicando Olmedo.

"Se sabe que el encierro no es la solución, es una instancia personalizada, en un espacio de confidencialidad; el abordaje tiene que ver con aspectos personales de los chicos. Si uno no encara este tema de manera profesional, estos chicos van a ser los delincuentes de mañana; lo que se busca es que no vuelvan a cometer los delitos. Esto es financiado por el programa de Naciones Unidas; una vez que se termine con la capacitación, se va a poner en práctica. Llevan cinco meses de capacitación; en Córdoba fueron 18 meses".