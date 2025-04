Legislatura: presentaron “Desmalvinizados con historia”, un libro con relatos de excombatientes

Este lunes se presentó en la legislatura de Córdoba, “Desmalvinizados con historia”, un libro que reúne vivencias y testimonios de 30 exsoldados no reconocidos como veteranos de guerra por haber luchado y defendido a la patria desde el sur del continente. Se trata de aquellos que cumplieron servicio en la Costa Patagónica y que formaron parte de lo que se conoce como el TOAS (Teatro de Operaciones Atlántico Sur).

La presentación se realizó en el marco del 43º aniversario de la Guerra de Malvinas, fecha en la que se renueva el homenaje por quienes lucharon en el conflicto bélico y en memoria de los veteranos caídos en combate.

Del encuentro participaron como oradores Jorge Álvarez, César Ortíz y Eduardo Rivero, presidente, vicepresidente y secretario de la Asociación Civil Agrupación “Gloria al 8”, así como otros excombatientes de la provincia, junto a sus familiares y allegados. También estuvo presente el legislador Lucas Valiente y el director de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Unicameral, Federico Menis.

Durante el evento, Ortíz expresó: “Luego de la guerra sufrimos estrés post-traumático, fuimos abandonados social y psicológicamente, sin embargo, lo peor fue y sigue siendo el ocultamiento y la invisibilización”.

Y continuó: “Con este libro nosotros tenemos la esperanza de que se refleje nuestra participación en la guerra, nuestra valentía a pesar de los miedos, para que las futuras generaciones no se olviden de que hubo un sector que luchó por la patria y fue ocultado vilmente. Nosotros no somos escritores, pero somos la historia viviente. Y el libro es el resumen de eso, de una historia viviente que no se tiene que olvidar y ni perder”.

Por su parte, Rivero dijo: “En una ocasión recuerdo que me dijeron: vos no sos nada, porque no estuvimos en la Isla. Eso, es lo peor que te pueden decir, porque nosotros dimos la vida por la patria. Yo quiero ser algo porque estoy seguro de que algo hice en esa guerra”.

Para finalizar, la artista plástica y poetisa catamarqueña, Alejandra Carrizo, leyó un poema de su autoría en homenaje a los excombatientes y logró emocionar a los presentes en la sala.

Más sobre el libro

La publicación rescata y visibiliza a estos 30 protagonistas de la Guerra de Malvinas, quienes fueron olvidados y ocultados en la historia. Sus memorias, el amor por Malvinas, el dolor por el olvido y la lucha por un merecido reconocimiento, se condensan en este libro.

De esta manera, “Desmalvinizados con Historia”, recupera los relatos y testimonios de los protagonistas de esta guerra.

El prólogo del libro está escrito por el abogado Antonio M. Hernández. También intervienen en el mismo, un psicólogo, un oficial y un suboficial del Ejército.